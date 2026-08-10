Elena Rybakina Akan Hadapi Naomi Osaka pada Perempat Final Toronto Open WTA 1000

Elena Rybakina (Instagram @lenarybakina)
JawaPos.com – Elena Rybakina memastikan tempat di perempat final Toronto Open WTA 1000 setelah melewati pertandingan sengit melawan Liudmila Samsonova.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (10/8), Petenis Kazakhstan itu bangkit dari ketertinggalan 0-3 dan dua kali kehilangan servis pada set ketiga sebelum menang 6-4, 4-6, 6-4.
Kemenangan tersebut membawa Rybakina ke babak delapan besar dan mempertemukannya dengan juara Grand Slam empat kali, Naomi Osaka.
Petenis Jepang itu lebih dahulu mengamankan tiket perempat final setelah mengalahkan wakil tuan rumah Leylah Fernandez dengan skor 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 82 menit.
Pertemuan Rybakina dan Osaka akan menjadi duel pertama kedua petenis di turnamen tersebut dan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan di babak perempat final.
Osaka menunjukkan performa solid dengan mematahkan servis Fernandez pada gim ketujuh di masing-masing set, sedangkan Rybakina harus bekerja keras untuk membalikkan keadaan sebelum memastikan kemenangan atas Samsonova.
Menjelang duel tersebut, Osaka menilai pukulan dari garis belakang dan kepercayaan diri akan menjadi faktor penting untuk menghadapi permainan Rybakina.
Sementara itu, Rybakina datang dengan momentum positif setelah melewati laga berat dalam tiga set dan kini berpeluang melangkah ke semifinal Toronto Open WTA 1000.
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