Elena Rybakina Menang Dramatis Atas Daria Kasatkina dalam National Bank Open Toronto WTA 1000

JawaPos.com – Elena Rybakina mengawali kiprahnya di National Bank Open Toronto dengan kemenangan dramatis atas Daria Kasatkina.

Dilansir dari laman resmi WTA Tennis pada Kamis (6/8), Rybakina menang dengan skor 6-3, 5-7, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama dua jam 33 menit. Hasil itu mengantarkan Rybakina melaju ke babak ketiga turnamen WTA 1000 tersebut.

Rybakina menampilkan permainan yang kontras sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 58 pukulan winner, termasuk 15 ace, tetapi juga melakukan 58 kesalahan sendiri.

Selain itu, Rybakina membukukan 16 kesalahan ganda yang sempat memberi kesempatan bagi Kasatkina untuk memperpanjang pertandingan hingga set penentuan.

Meski demikian, petenis asal Kazakhstan tersebut tetap mampu menjaga ketenangan pada momen-momen krusial untuk mengamankan kemenangan.

Usai pertandingan, Rybakina mengakui masih perlu meningkatkan kualitas servis pertamanya yang dinilai belum konsisten. Ia menyebut adaptasi terhadap perbedaan waktu, kondisi lapangan, arah angin, dan faktor teknis lainnya turut memengaruhi penampilannya.

Kendati belum tampil maksimal, Rybakina menilai kemenangan pada laga pembuka menjadi modal penting untuk meningkatkan performa pada pertandingan berikutnya.

Keberhasilan tersebut memperpanjang langkah Rybakina di Toronto dan membuka peluang untuk kembali menemukan performa terbaiknya di musim lapangan keras.

Pada babak ketiga, ia dijadwalkan menghadapi unggulan ke-28, Ann Li, yang sebelumnya menyingkirkan Kayla Cross.