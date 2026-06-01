Juara Bertahan Tersingkir! Coco Gauff Ditumbangkan Anastasia Potapova di Babak Ketiga

JawaPos.com - Status juara bertahan tidak menjadi jaminan Coco Gauff bakal melaju jauh di Roland Garros tahun ini. Unggulan keempat asal Amerika Serikat itu tersingkir pada babak ketiga setelah kalah 6-4, 6-7(1), 4-6 dari Anastasia Potapova, Sabtu (30/5) WIB.

Gauff menyusul sejumlah unggulan yang lebih dulu angkat koper dari Paris. Di sektor putri, unggulan kedua Elena Rybakina tersingkir pada babak kedua, Rabu (27/5). Sementara di sektor putra, Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gagal mencapai pekan kedua turnamen.

“Saya merasa kalah dengan cara yang sama seperti di Roma, dan itu tidak bagus. Anda tidak ingin kalah dengan cara yang sama dua kali berturut-turut, dan saya melakukannya,” tutur Gauff dikutip dari tennis.com. “Saya juga merasa hal yang sama terjadi di Madrid. Saya kalah dengan cara yang sama.”

Gauff menilai masalahnya bukan terletak pada usaha. Petenis 22 tahun itu merasa telah bertarung sekuat tenaga. Tetapi, dia gagal menunjukkan performa terbaik pada saat pertandingan memasuki fase-fase penentuan. “Saya bertarung sekeras mungkin, tetapi saya tidak bermain seperti yang saya inginkan,” keluhnya.

Sementara itu, Potapova terus melanjutkan performa impresifnya di lapangan tanah liat. Sebelumnya, petenis Rusia yang beralih membela Austria itu sempat mengalahkan Elena Rybakina pada babak 16 besar Madrid Open April lalu.

“Coco adalah seorang juara sejati; saya sangat menghormatinya,” kata Potapova saat on-court interview setelah pertandingan usai dikutip dari The Athletic.