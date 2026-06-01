Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Senin, 1 Juni 2026 | 21.09 WIB

Juara Bertahan Tersingkir! Coco Gauff Ditumbangkan Anastasia Potapova di Babak Ketiga

Coco Gauff. (Dok. Instagram/@cocogauff) - Image

Coco Gauff. (Dok. Instagram/@cocogauff)

JawaPos.com - Status juara bertahan tidak menjadi jaminan Coco Gauff bakal melaju jauh di Roland Garros tahun ini. Unggulan keempat asal Amerika Serikat itu tersingkir pada babak ketiga setelah kalah 6-4, 6-7(1), 4-6 dari Anastasia Potapova, Sabtu (30/5) WIB.

Gauff menyusul sejumlah unggulan yang lebih dulu angkat koper dari Paris. Di sektor putri, unggulan kedua Elena Rybakina tersingkir pada babak kedua, Rabu (27/5). Sementara di sektor putra, Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gagal mencapai pekan kedua turnamen.

“Saya merasa kalah dengan cara yang sama seperti di Roma, dan itu tidak bagus. Anda tidak ingin kalah dengan cara yang sama dua kali berturut-turut, dan saya melakukannya,” tutur Gauff dikutip dari tennis.com. “Saya juga merasa hal yang sama terjadi di Madrid. Saya kalah dengan cara yang sama.”

Gauff menilai masalahnya bukan terletak pada usaha. Petenis 22 tahun itu merasa telah bertarung sekuat tenaga. Tetapi, dia gagal menunjukkan performa terbaik pada saat pertandingan memasuki fase-fase penentuan. “Saya bertarung sekeras mungkin, tetapi saya tidak bermain seperti yang saya inginkan,” keluhnya.

Sementara itu, Potapova terus melanjutkan performa impresifnya di lapangan tanah liat. Sebelumnya, petenis Rusia yang beralih membela Austria itu sempat mengalahkan Elena Rybakina pada babak 16 besar Madrid Open April lalu.

“Coco adalah seorang juara sejati; saya sangat menghormatinya,” kata Potapova saat on-court interview setelah pertandingan usai dikutip dari The Athletic.

Prestasi Coco Gauff di Roland Garros

Tahun        Pencapaian
2026        Babak Ketiga
2025        Juara
2024        Semifinal
2023        Perempat Final
2022        Runner up
2021         Perempat Final
2020        Babak Kedua

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Dikritik Eks Bos, Pembalap Red Bull Max Verstappen Dibela Sang Ayah  - Image
Sepak Bola Indonesia

Dikritik Eks Bos, Pembalap Red Bull Max Verstappen Dibela Sang Ayah 

Senin, 1 Juni 2026 | 19.27 WIB

Timnas Brasil Lumat Panama, Vinicius Junior Mulai Paham Cara Main Carlo Ancelotti - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Brasil Lumat Panama, Vinicius Junior Mulai Paham Cara Main Carlo Ancelotti

Senin, 1 Juni 2026 | 19.06 WIB

Elina Svitolina Raih Gelar Italian Open Ketiga, Blak-blakan Kendalikan Rasa Gugup Hadapi Coco Gauff - Image
Sports

Elina Svitolina Raih Gelar Italian Open Ketiga, Blak-blakan Kendalikan Rasa Gugup Hadapi Coco Gauff

Senin, 18 Mei 2026 | 23.45 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

3

Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

7

Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!

8

Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil

9

Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban

10

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji! 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore