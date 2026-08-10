Genap 50 Tahun, PB Jaya Raya Diharapkan Terus Cetak Atlet Berprestasi

JawaPos.com - Klub bulu tangkis Indonesia PB Jaya Raya merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 di GOR PB Jaya Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (10/8). PB Jaya Raya diharapkan terus mencetak atlet berprestasi untuk Indonesia.

Acara tersebut turut dihadiri para petinggi PB Jaya Raya seperti Candra Ciputra, Ketua Umum Susy Susanti, serta legendaris bulu tangkis Indonesia Rudy Hartono. Turut hadir pula Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya, Trisna Muliadi.

Susy yang baru ditunjuk sebagai Ketua Umum menggantikan Rudy Hartono, menyebut di usia yang menginjak setengah abad ini, PB Jaya Raya tak ingin sekadar merayakan perjalanan panjangnya. Klub tersebut menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan bulu tangkis Indonesia, utamanya mempersiapkan talenta muda.

“Sebagai ketua, saya melihat usia ke-50 tahun ini adalah membangun bulutangkis Indonesia. Ke depan kita harus terus mencari dan membina talenta muda dengan program latihan yang baik dan lingkungan yang mendukung atlet dari teknik, mental, dan karakter,” kata Susy.

Susy menyebut prestasi seorang atlet lahir dari proses yang diiringi kedisiplinan dan kerja keras. Peraih medali emas Olimpiade 1992 itu meyakini PB Jaya Raya akan terus mencetak talenta-talenta potensial melalui sinergi seluruh pihak.

“Prestasi adalah hasil dari proses disiplin, kerja keras, dan konsistensi. Untuk jadi juara, musuh terbesarnya adalah mengalahkan diri sendiri,” ucap Susy.

“Saya percaya, prestasi besar tidak mungkin dicapai oleh satu orang. Kita butuh kekuatan tim. Atlet, pelatih, pengurus, pembina, dan sponsor harus berjalan dalam satu arah dan tujuan. Saya berharap, PB Jaya Raya terus melahirkan atlet yang rendah hati, disiplin, berkarakter, dan jadi inspirasi bagi banyak orang,” lanjut Susy.

Sementara itu, Trisna Muliadi menyampaikan penghargaan setinggi langit kepada mendiang Ir. Ciputra yang telah berjasa mendirikan PB Jaya Raya. Dia turut memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus serta pelatih yang sampai saat ini terus merawat semangat dalam mencetak atlet berbakat.