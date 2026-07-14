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Ilham Safutra
Selasa, 14 Juli 2026 | 13.31 WIB

Jaya Raya Pertahankan Gelar Juara Umum, Turnamen Junior Internasional Semakin Bergengsi

Tim PB Jaya Raya dalam Yonex-Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 di GOR PB Jaya Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, 7–12 Juli 2026. (Istimewa) - Image

Tim PB Jaya Raya dalam Yonex-Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 di GOR PB Jaya Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, 7–12 Juli 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Perkumpulan Bulu Tangkis (PB) Jaya Raya kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu klub pembinaan bulu tangkis terbaik di Indonesia.

Pada Yonex-Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 yang berlangsung di GOR PB Jaya Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, 7–12 Juli 2026, tuan rumah sukses mempertahankan gelar juara umum dengan meraih empat gelar juara dari 14 nomor yang dipertandingkan.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti konsistensi sistem pembinaan atlet muda yang telah dibangun PB Jaya Raya selama puluhan tahun.

Di sisi lain, meningkatnya kualitas peserta dari berbagai negara juga memperlihatkan bahwa Yonex-Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix semakin diakui sebagai salah satu turnamen bulu tangkis junior paling bergengsi di kawasan Asia.

Selain Jaya Raya yang tampil sebagai juara umum, klub Djarum Kudus meraih tiga gelar juara, Thailand juga mengoleksi tiga gelar. Sedangkan Jepang dan Hongkong masing-masing membawa pulang dua gelar. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa persaingan di turnamen ini semakin kompetitif dan menjadi tolok ukur perkembangan bulu tangkis junior internasional.

Ketua Umum PB Jaya Raya Susy Susanti mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Jaya Raya mempertahankan gelar juara umum. “Kami bersyukur bisa kembali menjadi juara umum. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi yang solid antara para pemain, pelatih, pengurus klub, serta dukungan penuh dari Yayasan Pembangunan Jaya Raya.”

Peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan buah dari pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, PB Jaya Raya berkomitmen terus menyelenggarakan Yonex-Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix sebagai wadah pembinaan dan pengembangan atlet-atlet muda.

“Kami berkomitmen untuk terus menyelenggarakan turnamen ini secara konsisten untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, dan mempersiapkan para pebulu tangkis yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Susy.

Senada dengan itu, Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya, Budi Karya Sumadi (BKS) menilai keberhasilan mempertahankan gelar juara umum merupakan hasil dari pembinaan berkelanjutan yang selama ini dijalankan PB Jaya Raya.

Editor: Ilham Safutra
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