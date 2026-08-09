Start P15 di Moto3 Inggris 2026! Veda Ega Pratama Akui Buat Kesalahan dalam Kualifikasi Silverstone

JawaPos.com — Veda Ega Pratama akan start dari posisi ke-15 pada Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026), setelah mengaku melakukan kesalahan dalam kualifikasi pada Sabtu (8/8/2026).

Pembalap Honda Team Asia itu gagal mengulang performa impresif hari pertama, meski sebelumnya mampu menembus tiga besar sesi practice.

Mengapa Veda Ega Pratama Start P15? Veda Ega Pratama harus mengawali Moto3 Inggris 2026 dari posisi ke-15 setelah hanya mampu menempati urutan tersebut dalam sesi kualifikasi di Silverstone.

Hasil itu menjadi penurunan cukup tajam jika dibandingkan performanya pada hari pertama Grand Prix Inggris 2026 yang membuatnya sempat berada di posisi keenam dan ketiga.

Pada FP1, Veda Ega Pratama tampil menjanjikan dengan menempati posisi keenam dalam persaingan pembalap Moto3 Inggris 2026.

Performa tersebut kemudian berlanjut pada sesi practice ketika pembalap berusia 17 tahun itu mampu finis ketiga dan otomatis mengamankan tiket menuju kualifikasi kedua atau Q2.

Situasi berubah ketika memasuki hari kedua Grand Prix Inggris 2026 pada Sabtu (8/8/2026), sebab Veda Ega Pratama kesulitan menemukan performa seperti sehari sebelumnya.

Pembalap Honda Team Asia itu mengaku tidak mendapatkan kepercayaan diri serta feeling terhadap motor seperti yang dirasakannya pada Jumat.

"Hari ini jauh lebih sulit dibandingkan kemarin. Sejak pagi, saya cukup kesulitan dan tidak benar-benar bisa menemukan kepercayaan diri serta feeling terhadap motor seperti yang saya rasakan pada hari Jumat," kata Veda Ega Pratama.