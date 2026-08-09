Start P15 di Moto3 Inggris 2026! Veda Ega Pratama Akui Buat Kesalahan dalam Kualifikasi Silverstone

Veda Ega Pratama akan start dari posisi ke-15 pada Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama akan start dari posisi ke-15 pada Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026), setelah mengaku melakukan kesalahan dalam kualifikasi pada Sabtu (8/8/2026).
Pembalap Honda Team Asia itu gagal mengulang performa impresif hari pertama, meski sebelumnya mampu menembus tiga besar sesi practice.
Veda Ega Pratama harus mengawali Moto3 Inggris 2026 dari posisi ke-15 setelah hanya mampu menempati urutan tersebut dalam sesi kualifikasi di Silverstone.
Hasil itu menjadi penurunan cukup tajam jika dibandingkan performanya pada hari pertama Grand Prix Inggris 2026 yang membuatnya sempat berada di posisi keenam dan ketiga.
Pada FP1, Veda Ega Pratama tampil menjanjikan dengan menempati posisi keenam dalam persaingan pembalap Moto3 Inggris 2026.
Performa tersebut kemudian berlanjut pada sesi practice ketika pembalap berusia 17 tahun itu mampu finis ketiga dan otomatis mengamankan tiket menuju kualifikasi kedua atau Q2.
Situasi berubah ketika memasuki hari kedua Grand Prix Inggris 2026 pada Sabtu (8/8/2026), sebab Veda Ega Pratama kesulitan menemukan performa seperti sehari sebelumnya.
Pembalap Honda Team Asia itu mengaku tidak mendapatkan kepercayaan diri serta feeling terhadap motor seperti yang dirasakannya pada Jumat.
"Hari ini jauh lebih sulit dibandingkan kemarin. Sejak pagi, saya cukup kesulitan dan tidak benar-benar bisa menemukan kepercayaan diri serta feeling terhadap motor seperti yang saya rasakan pada hari Jumat," kata Veda Ega Pratama.
Masalah Veda Ega Pratama kemudian berlanjut ketika sesi kualifikasi Moto3 Inggris 2026 berlangsung di Silverstone.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol
Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan
Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!