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Senin, 10 Agustus 2026 | 14.07 WIB

MotoGP: Jorge Martin Puji Profesionalisme Aprilia, Meski Dipastikan Berpisah Musim Depan

Jorge Martin memuji profesionalisme Aprilia yang tetap memberinya dukungan penuh meski dipastikan meninggalkan tim dan gabung Yamaha musim depan. (Crash) - Image

Jorge Martin memuji profesionalisme Aprilia yang tetap memberinya dukungan penuh meski dipastikan meninggalkan tim dan gabung Yamaha musim depan. (Crash)

JawaPos.com – Jorge Martin mengapresiasi sikap profesional Aprilia. Meski dipastikan meninggalkan tim asal Noale itu dan bergabung dengan Yamaha musim depan, pembalap asal Spanyol tersebut tetap mendapat dukungan penuh hingga akhir musim ini.

Hal itu sejalan dengan komitmen Martin yang tetap memberikan kemampuan terbaik untuk Aprilia sampai kontraknya berakhir.

"Saya pikir ini adalah sesuatu yang cukup jelas," ujar Martin dikutip dari GPOne.

"Mereka ingin menang sebanyak saya ingin menang. Untuk bisa melakukannya, kami harus memberikan 100 persen dan itulah yang sedang terjadi. Saya berharap ini terus berlanjut sampai akhir," lanjut juara dunia MotoGP 2024 tersebut.

Beri Paket Motor Terbaik

Komitmen Aprilia itu terlihat dari keputusan untuk selalu memberikan paket motor terbaik untuk Martin. Tidak hanya upgrade RS-GP, di Silverstone rider 28 tahun itu juga dibebaskan menggunakan setelan dasar seperti saat dia meraih kemenangan di Le Mans.

"Motor ini sama seperti yang kami gunakan di Le Mans. Sekarang tentu kami memiliki beberapa komponen baru, terutama di bagian aerodinamika yang bisa dilihat, tetapi set-up dasarnya sama seperti di Prancis," kata Martin.

Konfigurasi tersebut membuat Martin kembali merasa nyaman.

"Ketika motor seimbang, saat bagian depan dan belakang bekerja sama dengan baik, semuanya berjalan cukup baik. Motor ini benar-benar bekerja sangat baik. Saya tidak harus mengendarai melewati batas motor dan semuanya keluar secara alami," tuturnya.

Aragon Jadi Pembuktian

Meski begitu, Martin belum bisa memastikan apakah paket RS-GP tersebut akan terus digunakan hingga akhir musim. Jawabannya baru terlihat setelah menghadapi seri MotoGP berikutnya di Aragon pada 30 Agustus mendatang.

"Saya melihat ada balapan di mana saya merasa sangat nyaman, tetapi ada juga yang sangat buruk bagi saya. Ini adalah salah satu balapan di mana saya merasa nyaman," ujar Martin.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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