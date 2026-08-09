Raul Fernandez Rebut Kemenangan di Silverstone, Martin Kedua, Bezzecchi Lengkapi Podium MotoGP Inggr

JawaPos.com - Raul Fernandez berhasil menjadi pemenang MotoGP Inggris 2026. Pembalap Trackhouse Racing itu tampil dominan dalam balapan utama di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026).

Fernandez mengakhiri balapan 20 lap sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 39 menit 45,930 detik. Ia mengungguli Jorge Martin yang finis di posisi kedua dengan selisih 2,538 detik.

Sementara itu, Marco Bezzecchi melengkapi podium setelah menjalani balapan yang tidak mudah. Pembalap Aprilia tersebut harus bekerja keras mempertahankan posisi ketiga dari kejaran Alex Marquez hingga lap-lap terakhir.

Kemenangan di Silverstone menjadi kemenangan kedua Raul Fernandez sepanjang kariernya di MotoGP sekaligus kemenangan pertamanya pada musim 2026.

Hasil tersebut juga menjadi respons positif setelah ia gagal finis pada Sprint Race sehari sebelumnya.

Fernandez langsung mengambil keuntungan sejak awal balapan. Jorge Martin yang memulai dari pole position justru kehilangan momentum ketika perangkat holeshot pada motornya bermasalah. Situasi itu membuat Fernandez mampu mengambil alih posisi terdepan sejak tikungan pertama.

Baca Juga:Jorge Martin Menilai Kesulitannya Mulai Teratasi Setelah Menang dalam MotoGP Sprint di Silverstone 2

Setelah memimpin, pembalap asal Spanyol tersebut perlahan memperlebar jarak. Bezzecchi sempat berada di posisi kedua sebelum akhirnya dilewati Martin pada lap kesembilan.

Martin kemudian berusaha mengejar Fernandez. Namun, jarak yang sudah cukup jauh membuatnya kesulitan mendekati pembalap Trackhouse tersebut. Hingga bendera finis dikibarkan, Fernandez tetap mampu mempertahankan keunggulannya.