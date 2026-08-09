16 Bibit Atlet Bulu Tangkis Raih Super Tiket Audisi PB Djarum di Makassar

Legenda bulu tangkis Tontowi Ahmad saat memberikan Super Tiket kepada para bibit atlet yang berhasil memikat hati para legenda bulu tangkis usai mengikuti audisi selama lima hari di Kota Makassar, Sulsel, Sabtu (8/8). (Istimewa)

JawaPos.com - Sebanyak 16 atlet muda berhasil meraih Super Tiket pada Audisi Umum PB Djarum 2026 yang berlangsung di GOR Dafest Makassar, Sulawesi Selatan, yang dilangsungkan selama lima hari.

Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum 2026 Sigit Budiarto mengapresiasi perjuangan 233 peserta yang mengikuti seleksi di Makassar.

"Karakter permainan para atlet cukup mengagumkan dan banyak yang sudah memiliki kemampuan dasar yang baik. Tapi ini belum berakhir, para peraih Super Tiket untuk tidak terlena karena proses seleksi masih panjang," ujar Sigit Budiarto dilansir dari Antara.

Para peraih tiket ini terdiri dari enam atlet yang lolos melalui jalur turnamen dan 10 atlet pilihan tim pencari bakat.

Selanjutnya, mereka akan menjalani tahap karantina intensif selama empat pekan di GOR Djarum Jati, Kudus, Jawa Tengah, mulai 14 September hingga 9 Oktober 2026 untuk memperebutkan Djarum Beasiswa Bulutangkis dari Bakti Olahraga Djarum Foundation.

Sigit juga berpesan kepada atlet yang belum berhasil untuk tidak berkecil hati dan tetap gigih berlatih.

Sementara itu, legenda bulu tangkis Liliyana Natsir yang memantau audisi sejak hari pertama menilai atlet putri di Makassar memiliki potensi menjanjikan dengan postur tinggi dan kekuatan pukulan yang bagus, meskipun masih perlu mengasah teknik dan konsistensi.

"Saya bersyukur audisi kembali hadir di luar Pulau Jawa sehingga membuka kesempatan luas bagi talenta daerah dan memang banyak bakat-bakat hebat di luar Pulau Jawa," tutur Liliyana Natsir.