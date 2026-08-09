Persebaya Makin Percaya Diri Hadapi Super League 2026/2027, Doakan Persib Sukses di Kompetisi Asia

JawaPos.com - Tim-tim peserta Super League 2026/2027 tampaknya harus mewaspadai Persebaya Surabaya. Sebab, Green Force layak dijadikan sebagai salah satu kandidat juara. Itu setelah Persebaya tampil perkasa di pramusim. Mereka menjadi juara Piala Presiden 2026. Trofi itu diraih setelah Green Force menang 6-5 dalam babak adu penalti melawan Persib Bandung di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar (6/8).

"Trofi ini menjadi awal yang baik bagi Persebaya. Kami senang bisa mempersembahkan gelar Piala Presiden kepada seluruh keluarga besar Persebaya," kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dalam sesi konferensi pers usai laga.

Menurutnya, gelar ini membuat anak asuhnya kian percaya diri. Apalagi, yang dikalahkan di babak final adalah tim yang berstatus hat-trick gelar juara liga.

Kiper Persebaya, Reza Arya, menganggap kemenangan itu sangat penting. Apalagi, skuad Green Force bisa membawa pulang trofi ke Surabaya.

"Tentu saja ini baru permulaan. Yang paling penting adalah bagaimana kami bisa menjalani kompetisi dengan bagus. Karena kompetisi akan sangat panjang dan ini sebagai ajang pemanasan," beber kiper 26 tahun itu. Dia pun yakin timnya akan tampil jauh lebih baik di Super League 2026-2027.

Sebab, Reza tahu betul kualitas Tavares sebagai pelatih.

"Saya sudah dua kali meraih trofi bersama beliau. Yang pertama adalah menjadi juara bersama PSM Makassar di Liga 1 2022-2023. Semoga ke depan, kami bisa jauh lebih berprestasi lagi untuk Persebaya," tegas Reza.

Kebetulan, Persebaya punya target tinggi di musim 2026-2027. Mereka ingin merengkuh gelar Super League sekaligus memberi kado kepada klub yang tepat berusia satu abad pada tahun depan.

Peluang untuk menjadi juara cukup besar. Sebab, performa Persebaya di Piala Presiden 2026 cukup oke. Dari lima laga, Green Force mampu mencetak enam gol dan hanya kebobolan dua kali.