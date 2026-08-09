Imma Do Great Basketball Bawa 12 Pebasket Putri Indonesia Bertanding di Berlin!

JawaPos.com - Imma Do Great Basketball mendapatkan undangan dari Alba Berlin, tim profesional Jerman untuk bertanding dalam turnamen eksibisi. Turnamen ini diselenggarakan dalam rangkaian FIBA Women's Basketball World Cup 2026 yang juga digelar di Berlin.

Turnamen ini bertajuk adidas x Alba Next Up Tournament. Khusus pada turnamen eksibisi ini, pesertanya akan berada di kelompok usia 19 tahun ke bawah (U-19).

"Kami memang menjalin kerja sama pengembangan basket dengan Alba Berlin, salah satu klub basket terbaik Jerman. Kami mendapatkan kesempatan untuk merepresentasikan Indonesia di turnamen ini," buka Krishna Juwono, Head of Operation Imma Do Great Basketball.

"Oleh karena itu, kami mengundang pemain putri di seluruh Indonesia, kelahiran maksimal 2007 untuk turut serta dalam seleksi. Nanti, ada 12 pemain yang berangkat ke Berlin. Seluruh akomodasi dalam perjalanan dan selama di Berlin akan ditanggung semua oleh kami dan sponsor," imbuh Krishna.

Seleksi sendiri digelar pada 8 dan 9 Agustus 2026 di Agora Sports Hall, Jakarta. Total ada 50 pemain yang terdaftar dalam seleksi. Peserta pun datang dari berbagai kota.

Imma Do Great Basketball akan melibatkan pelatih senior Indonesia Johannis Winar dan pemain peraih MVP 3 kali Indonesia Abraham Grahita dalam proses seleksi dan persiapan ke Berlin.

Setelah seleksi, tim akan menjalani Training Camp (TC) selama 8 hari yang bertempat di Agora Sports Hall dan ROAR Performance Center.

"Imma Do Great berdiri dengan harapan bisa membantu atlet-atlet basket Indonesia mencapai performa terbaik mereka. Salah satunya tentu dengan melihat cakrawala basket internasional," ucap Krishna.