Timnas Basket Putra Indonesia Kembali Hadapi Jepang dan Korea di Asian Games 2026

Pebasket putra Indonesia Yudha Saputera (tengah) melewati hadangan dua pebasket Qatar dalam kualifikasi Grup D Asian Games 2022 di Zhejiang University Zijingang Gymnasium, Hangzhou, China, Sabtu (30/9/2023). Indonesia kalah dari Qatar dengan skor akhir 67-74. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
JawaPos.com - Tim nasional bola basket putra Indonesia kembali menghadapi Jepang dan Korea Selatan setelah berada di Grup A bersama Arab Saudi dalam babak penyisihan Asian Games Aichi-Nagoya 2026, dikutip dari ANTARA.
Berdasarkan susunan peserta dan jadwal pertandingan yang diumumkan panitia penyelenggara melalui laman resminya, Jumat, Indonesia langsung menghadapi tuan rumah pada pertandingan pertama Grup A, 10 September pukul 19.00 waktu setempat.
Tim Merah Putih kemudian menghadapi Korea Selatan pada 11 September pukul 16.00, sebelum menutup fase grup melawan Arab Saudi pada 13 September pukul 16.00.
Persaingan Grup A menjadi tantangan berat bagi Indonesia apabila mengacu pada peringkat dunia FIBA.
Berdasarkan daftar peringkat terbaru FIBA, Jepang yang berada di urutan 22 menjadi tim dengan posisi tertinggi di antara penghuni grup tersebut, disusul Korea Selatan (57) dan Arab Saudi (65), sementara Indonesia masih berada di bawah ketiga pesaingnya dengan berada di posisi 94.
Pertemuan dengan Jepang dan Korea Selatan sekaligus mengulang persaingan Indonesia pada Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu Indonesia juga berada satu grup dengan kedua negara tersebut bersama Qatar.
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Indonesia mengawali penampilan di Hangzhou dengan kalah 55-95 dari Korea Selatan, kemudian menyerah 57-70 kepada Jepang.
Pada pertandingan terakhir fase grup, Indonesia kalah 67-74 dari Qatar sehingga gagal melanjutkan langkah ke babak berikutnya.
Timnas putra Indonesia saat ini ditangani David Singleton. DPP Perbasi juga telah memanggil 17 pemain untuk menjalani rangkaian persiapan, termasuk menghadapi ronde pertama Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Seremban, Malaysia, pada 24 Agustus-1 September.
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