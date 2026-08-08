Veda Ega Pratama Start Positif di Silverstone, Finis Keenam FP1 Grand Prix Inggris

Veda Ega Pratama tampil positif di FP1 Moto3 GP Inggris. Pembalap Honda Team Asia itu finis keenam dan hanya terpaut 0,532 detik. (Dok. Honda Team Asia)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama menunjukkan penampilan positif di awal Grand Prix Inggris di Silverstone, Jumat (7/8). Pembalap Honda Team Asia itu menempati posisi keenam dalam sesi free practice 1 (FP1) dengan waktu 2 menit 11,085 detik.
Catatan tersebut membuat Veda unggul 0,012 detik atas pemimpin klasemen sementara Maximo Quiles yang berada di posisi ketujuh. Veda terpaut 0,532 detik dari David Almansa yang menjadi pembalap tercepat.
Hasil tersebut menjadi sinyal positif bagi Veda setelah jeda musim panas selama hampir satu bulan. Pembalap 16 tahun itu sementara berada di posisi keenam klasemen dengan 90 poin, unggul empat poin dari pembalap Malaysia, Hakim Danish.
“Saya sangat senang bisa kembali balapan setelah jeda musim panas. Saya membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi, mengisi kembali energi, dan mempersiapkan diri menghadapi paruh kedua musim ini,” ujar Veda dalam rilis resmi Honda Team Asia jelang GP Inggris.
Dia pun berharap bisa terus meningkatkan performa di Silverstone.
“Kami akan terus bekerja keras sejak sesi pertama dan berusaha meraih hasil bagus lainnya. Target saya adalah terus berkembang, tampil kompetitif sepanjang akhir pekan, dan semakin dekat dengan rombongan depan,” tuturnya.
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