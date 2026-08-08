Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 23.49 WIB

Hasil FP2 Moto3 Inggris: Brian Uriarte P1, Veda Ega Pratama Terlempar ke Posisi 16

Brian Uriarte menjadi pebalap tercepat pada FP2 Moto3 Inggris, sementara Veda Ega Pratama finis di posisi ke-16. (Team Veda) - Image

Brian Uriarte menjadi pebalap tercepat pada FP2 Moto3 Inggris, sementara Veda Ega Pratama finis di posisi ke-16. (Team Veda)

JawaPos.com — Brian Uriarte menjadi pebalap tercepat pada FP2 Moto3 Inggris di Sirkuit Silverstone, Sabtu (8/8/2026), sementara Veda Ega Pratama finis di posisi ke-16 dengan waktu 2 menit 11.054 detik.

Hasil tersebut menjadi penurunan bagi pebalap Honda Team Asia setelah sebelumnya finis ketiga pada Practice dan langsung mengamankan tempat di Q2.

Brian Uriarte Rebut Posisi Teratas pada FP2

Brian Uriarte keluar sebagai pebalap tercepat dalam FP2 Moto3 Inggris setelah mencatatkan waktu 2 menit 09.847 detik pada akhir sesi yang berlangsung selama 30 menit. Pebalap tersebut berhasil mengambil alih posisi pertama dari Maximo Quiles setelah persaingan ketat di barisan terdepan sepanjang latihan.

Posisi kedua ditempati Maximo Quiles yang sebelumnya sempat menjadi pebalap tercepat dengan catatan waktu 2 menit 09.935 detik saat sesi menyisakan lima menit. David Almansa melengkapi tiga besar setelah mencatatkan waktu 2 menit 10.003 detik, sedangkan Scott Ogden tampil mengejutkan dengan mengakhiri FP2 di posisi keempat.

Persaingan posisi teratas memang berlangsung dinamis sejak pertengahan sesi FP2 Moto3 Inggris di Silverstone. Brian Uriarte sempat mencatatkan waktu 2 menit 10.073 detik untuk mengambil alih posisi pertama sebelum Almansa memperbaikinya menjadi 2 menit 10.003 detik.

Veda Sempat Masuk 10 Besar

Veda Ega Pratama sebenarnya mengawali FP2 Moto3 Inggris dengan posisi cukup menjanjikan setelah langsung memasuki lintasan bersama rekan setimnya di Honda Team Asia, Kiattisak Sianghapong. Pebalap Indonesia tersebut sempat berada di posisi kesembilan ketika Valentin Perrone memimpin dengan waktu 2 menit 10.219 detik saat sesi menyisakan sekitar 21 menit.

Posisi Veda kemudian terus berubah seiring para pebalap memperbaiki catatan waktu mereka. Ketika Ryusei Yamanaka naik ke posisi ketiga setelah menyalip Brian Uriarte, Veda harus turun ke urutan ke-11, sementara pesaingnya, Hakim Danish, berada satu posisi di belakangnya.

Veda kembali mengalami penurunan posisi ketika persaingan di depan semakin ketat dan Maximo Quiles mulai menunjukkan kecepatannya. Pemimpin klasemen sementara Moto3 itu sempat naik ke posisi ketiga, sedangkan Veda berada di urutan ke-12 sebelum akhirnya kembali turun ke posisi ke-13.

Veda Terlempar ke Posisi 16

Memasuki 10 menit terakhir, Maximo Quiles mengambil alih posisi teratas dengan waktu 2 menit 09.979 detik, diikuti David Almansa, Brian Uriarte, Valentin Perrone, Adrian Fernandez, dan Yamanaka. Eddie O'Shea kemudian masuk ke posisi ketujuh dan membuat Veda kembali turun satu tingkat ke urutan ke-13.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bidik Pole Position! - Image
Sports

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bidik Pole Position!

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 15.28 WIB

Veda Ega Tempati Posisi Keenam dalam FP1 GP Inggris - Image
Sports

Veda Ega Tempati Posisi Keenam dalam FP1 GP Inggris

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04.14 WIB

Hasil FP1 Moto3 Inggris 2026: Veda Ega Pratama Bangkit dari Posisi Buncit ke Peringkat 6 - Image
Sports

Hasil FP1 Moto3 Inggris 2026: Veda Ega Pratama Bangkit dari Posisi Buncit ke Peringkat 6

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.03 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore