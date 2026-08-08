Hasil FP2 Moto3 Inggris: Brian Uriarte P1, Veda Ega Pratama Terlempar ke Posisi 16

JawaPos.com — Brian Uriarte menjadi pebalap tercepat pada FP2 Moto3 Inggris di Sirkuit Silverstone, Sabtu (8/8/2026), sementara Veda Ega Pratama finis di posisi ke-16 dengan waktu 2 menit 11.054 detik.

Hasil tersebut menjadi penurunan bagi pebalap Honda Team Asia setelah sebelumnya finis ketiga pada Practice dan langsung mengamankan tempat di Q2.

Brian Uriarte Rebut Posisi Teratas pada FP2 Brian Uriarte keluar sebagai pebalap tercepat dalam FP2 Moto3 Inggris setelah mencatatkan waktu 2 menit 09.847 detik pada akhir sesi yang berlangsung selama 30 menit. Pebalap tersebut berhasil mengambil alih posisi pertama dari Maximo Quiles setelah persaingan ketat di barisan terdepan sepanjang latihan.

Posisi kedua ditempati Maximo Quiles yang sebelumnya sempat menjadi pebalap tercepat dengan catatan waktu 2 menit 09.935 detik saat sesi menyisakan lima menit. David Almansa melengkapi tiga besar setelah mencatatkan waktu 2 menit 10.003 detik, sedangkan Scott Ogden tampil mengejutkan dengan mengakhiri FP2 di posisi keempat.

Persaingan posisi teratas memang berlangsung dinamis sejak pertengahan sesi FP2 Moto3 Inggris di Silverstone. Brian Uriarte sempat mencatatkan waktu 2 menit 10.073 detik untuk mengambil alih posisi pertama sebelum Almansa memperbaikinya menjadi 2 menit 10.003 detik.

Veda Sempat Masuk 10 Besar Veda Ega Pratama sebenarnya mengawali FP2 Moto3 Inggris dengan posisi cukup menjanjikan setelah langsung memasuki lintasan bersama rekan setimnya di Honda Team Asia, Kiattisak Sianghapong. Pebalap Indonesia tersebut sempat berada di posisi kesembilan ketika Valentin Perrone memimpin dengan waktu 2 menit 10.219 detik saat sesi menyisakan sekitar 21 menit.

Posisi Veda kemudian terus berubah seiring para pebalap memperbaiki catatan waktu mereka. Ketika Ryusei Yamanaka naik ke posisi ketiga setelah menyalip Brian Uriarte, Veda harus turun ke urutan ke-11, sementara pesaingnya, Hakim Danish, berada satu posisi di belakangnya.

Veda kembali mengalami penurunan posisi ketika persaingan di depan semakin ketat dan Maximo Quiles mulai menunjukkan kecepatannya. Pemimpin klasemen sementara Moto3 itu sempat naik ke posisi ketiga, sedangkan Veda berada di urutan ke-12 sebelum akhirnya kembali turun ke posisi ke-13.