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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 22 Juni 2026 | 00.09 WIB

Update Klasemen Moto3 2026: Veda Ega Pratama Raih 82 Poin! Ditempel Hakim Danish 73 Poin Usai Balapan Ceko

Veda Ega Pratama tampil impresif dari posisi start ke-20 hingga finis kelima pada Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno. (Instagram @teamvedaofficial) - Image

Veda Ega Pratama tampil impresif dari posisi start ke-20 hingga finis kelima pada Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno. (Instagram @teamvedaofficial)

JawaPos.com — Veda Ega Pratama sukses finis kelima pada Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Automotodrom Brno, Minggu (21/6/2026), setelah memulai balapan dari posisi ke-20 akibat hukuman grid penalty.

Hasil itu membuat pembalap Honda Team Asia tersebut kini mengoleksi 82 poin di peringkat 6 dan mulai mendapat tekanan dari rival terdekatnya di peringkat 7, Hakim Danish, yang koleksi 73 poin usai meraih kemenangan.

Performa impresif ditunjukkan Veda Ega Pratama sejak lampu start padam. Meski harus memulai balapan dari posisi ke-20, rider asal Gunungkidul itu langsung melesat dan menutup lap pertama di urutan ke-11.

Hukuman turun 12 posisi start memang membuat peluang Veda Ega untuk bertarung di barisan depan terlihat berat.

Namun, pembalap Indonesia tersebut mampu membuktikan kualitasnya dengan terus memangkas jarak ke rombongan terdepan sejak awal balapan.

Bagaimana Veda Ega Bisa Menembus Lima Besar dari Posisi ke-20?

Veda Ega Pratama hanya membutuhkan beberapa lap untuk kembali ke persaingan papan atas. Pada lap kedua, dia sudah naik ke posisi kesembilan dan terus menjaga ritme bersama kelompok terdepan.

Satu lap kemudian, Veda kembali memperbaiki posisinya menjadi ketujuh. Kecepatan motor Honda Team Asia terlihat kompetitif saat dirinya mampu melakukan beberapa manuver bersih di sektor-sektor pengereman Brno.

Momentum besar datang pada lap kelima. Veda lebih dulu menyalip Casey O'Gorman untuk naik ke posisi keenam sebelum melewati Hakim Danish dan mengamankan posisi kelima.

Tak berhenti di situ, Veda kembali menunjukkan agresivitasnya dengan menyalip Alvaro Carpe pada lap yang sama. Manuver tersebut membuatnya sempat berada di posisi keempat dan membuka peluang finis podium.

Sayangnya, persaingan ketat enam pembalap terdepan membuat posisi terus berubah. Dalam tiga lap terakhir, Veda sempat turun ke posisi keenam sebelum kembali merangsek ke urutan keempat saat dua lap tersisa.

Editor: Hendra
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