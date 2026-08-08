Jose Mourinho Siapkan Trio Baru Real Madrid: Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Yan Diomande

Mourinho menyiapkan trio Mbappe-Vini-Diomande di Real Madrid dan berharap mereka bisa sesukses Ronaldo-Benzema-Higuain. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com – Jose Mourinho mencoba untuk mengulangi salah satu proyeknya pada periode pertama sebagai entrenador Real Madrid (2010–2013). Yaitu dengan menciptakan trio serangan yang menakutkan. Saat itu, trio Real diisi Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Gonzalo Higuain.
Pada musim 2010–2011, Ronaldo-Benzema-Higuain secara akumulatif mampu mengoleksi sebanyak 93 gol dalam semua ajang. Jumlah gol itu secara rata-rata belum ada yang menyamai tiap musimnya. Bahkan oleh trio Real era Zinedine Zidane, BBC (Gareth Bale-Benzema-Ronaldo).
Pada periode kedua di Real musim ini, Mou memiliki trio baru, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Yan Diomande. Kemarin (7/8), dua nama terakhir memutuskan bergabung bersama proyek kedua The Special One –julukan Mourinho.
Diomande mendarat di Valdebebas –tempat latihan Real– begitu El Real dan RB Leipzig menyepakati nilai transfer EUR 125 juta (Rp 2,57 triliun) untuk wide attacker berusia 19 tahun tersebut. Di saat bersamaan, Vini meneken perpanjangan kontrak sampai Juni 2032.
”Jika ketiganya bermain bersama sebagai starter, mereka bakal menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan mana pun. Mereka memiliki kecepatan dan kreativitas yang luar biasa,” kata pelatih Diomande di Akademi DME, Kioki Raul, kepada Diario AS.
Dalam sambutan sebagai penggawa baru Real, Diomande tidak sabar berkolaborasi dengan Vini dan Mbappe. ”Aku berharap bisa memberikan performa yang tidak akan mengecewakan para penggemar Real Madrid,” ucapnya seperti dilansir dari Marca.
Jadi pemain bergaji tertinggi di Real. Itu yang menjadi syarat Vini tetap bertahan di Real. Saat ini, Kylian Mbappe masih menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Los Merengues –sebutan Real. Striker berjuluk Donatello tersebut menerima EUR 35 juta (Rp 721,2 miliar) per musim.
Sementara dalam kontrak baru Vini, wide attacker timnas Brasil itu dibayar EUR 32 juta (Rp 659,3 miliar) per musim. ”Delapan musimku di (Estadio Santiago) Bernabeu terlalu singkat. Enam musim lagi dan aku akan di sini selamanya,” tulis Vini dalam unggahan di Instagram. Kesepakatan itu sekaligus membantahkan rumor pemain 26 tahun tersebut akan pergi ke Arsenal.
Baca Juga:Kisah Neom SC: Klub Arab Saudi Tak Punya Kota tapi Punya Fans Bayaran, Rp 227 Ribu per Laga
Real memiliki tiga laga pramusim lagi sebelum memulai musim dengan tandang ke RCD Espanyol di LALIGA 2026–2027 pada 23 Agustus nanti. Laga yang akan menandai debut trio Diomande-Mbappe-Vini di antara tiga laga itu pun menarik untuk dinantikan.
Yang terdekat adalah lawan Ferencvarosi TC di Groupama Arena, Budapest, akhir pekan nanti (9/8). Lalu, berlanjut dengan Trofeo Teresa Herrera. Real menantang Deportivo La Coruna di Estadio Abanca-Riazor, A Coruna (13/8). Sementara laga pramusim pemungkas adalah menghadapi Schalke 04 di Veltins-Arena, Gelsenkirchen (17/8).
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan