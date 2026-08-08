Jose Mourinho Siapkan Trio Baru Real Madrid: Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Yan Diomande

JawaPos.com – Jose Mourinho mencoba untuk mengulangi salah satu proyeknya pada periode pertama sebagai entrenador Real Madrid (2010–2013). Yaitu dengan menciptakan trio serangan yang menakutkan. Saat itu, trio Real diisi Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Gonzalo Higuain.

Pada musim 2010–2011, Ronaldo-Benzema-Higuain secara akumulatif mampu mengoleksi sebanyak 93 gol dalam semua ajang. Jumlah gol itu secara rata-rata belum ada yang menyamai tiap musimnya. Bahkan oleh trio Real era Zinedine Zidane, BBC (Gareth Bale-Benzema-Ronaldo).

Pada periode kedua di Real musim ini, Mou memiliki trio baru, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Yan Diomande. Kemarin (7/8), dua nama terakhir memutuskan bergabung bersama proyek kedua The Special One –julukan Mourinho.

Diomande mendarat di Valdebebas –tempat latihan Real– begitu El Real dan RB Leipzig menyepakati nilai transfer EUR 125 juta (Rp 2,57 triliun) untuk wide attacker berusia 19 tahun tersebut. Di saat bersamaan, Vini meneken perpanjangan kontrak sampai Juni 2032.

”Jika ketiganya bermain bersama sebagai starter, mereka bakal menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan mana pun. Mereka memiliki kecepatan dan kreativitas yang luar biasa,” kata pelatih Diomande di Akademi DME, Kioki Raul, kepada Diario AS.

Dalam sambutan sebagai penggawa baru Real, Diomande tidak sabar berkolaborasi dengan Vini dan Mbappe. ”Aku berharap bisa memberikan performa yang tidak akan mengecewakan para penggemar Real Madrid,” ucapnya seperti dilansir dari Marca.

Gaji Dekati Donatello Jadi pemain bergaji tertinggi di Real. Itu yang menjadi syarat Vini tetap bertahan di Real. Saat ini, Kylian Mbappe masih menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Los Merengues –sebutan Real. Striker berjuluk Donatello tersebut menerima EUR 35 juta (Rp 721,2 miliar) per musim.

Sementara dalam kontrak baru Vini, wide attacker timnas Brasil itu dibayar EUR 32 juta (Rp 659,3 miliar) per musim. ”Delapan musimku di (Estadio Santiago) Bernabeu terlalu singkat. Enam musim lagi dan aku akan di sini selamanya,” tulis Vini dalam unggahan di Instagram. Kesepakatan itu sekaligus membantahkan rumor pemain 26 tahun tersebut akan pergi ke Arsenal.

Kans Debut Real memiliki tiga laga pramusim lagi sebelum memulai musim dengan tandang ke RCD Espanyol di LALIGA 2026–2027 pada 23 Agustus nanti. Laga yang akan menandai debut trio Diomande-Mbappe-Vini di antara tiga laga itu pun menarik untuk dinantikan.