Hasil Practice Moto3 Inggris: Finis Posisi Ketiga, Veda Ega Pratama Lolos Q2

Veda Ega Pratama finis ketiga pada Practice Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone dan lolos ke Q2. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finis ketiga pada Practice Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Jumat (7/8/2026) malam WIB, sekaligus memastikan langkah ke Q2 setelah mencatat waktu 2 menit 9,639 detik.
Veda tampil lebih cepat dibandingkan FP1 dan hanya terpaut 0,071 detik dari Valentin Perrone yang menjadi pebalap tercepat.
Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Veda Ega Pratama untuk menghadapi sesi kualifikasi Moto3 Inggris 2026.
Pebalap Indonesia itu menunjukkan peningkatan performa setelah sebelumnya hanya menempati posisi keenam pada sesi free practice pertama di Sirkuit Silverstone.
Veda Ega Pratama berhasil memperbaiki posisi secara signifikan pada Practice Moto3 Inggris 2026 dengan mengakhiri sesi di peringkat ketiga.
Catatan waktu 2 menit 9,639 detik menempatkan Veda hanya 0,071 detik di belakang Valentin Perrone yang memuncaki daftar pebalap tercepat.
Peningkatan tersebut terlihat jelas jika dibandingkan dengan hasil FP1 yang berlangsung pada Jumat sore.
Pada sesi tersebut, Veda Ega Pratama hanya berada di posisi keenam dengan catatan waktu 1,446 detik lebih lambat dibandingkan waktu yang dibukukannya pada Practice.
Performa Veda di Practice menjadi sinyal positif menjelang persaingan kualifikasi.
Posisi ketiga juga membuat pebalap Indonesia itu berada di antara para pebalap tercepat yang akan melanjutkan perjuangan untuk mendapatkan posisi start terbaik di Moto3 Inggris 2026.
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