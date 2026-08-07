Alexandra Eala Taklukkan Alycia Parks dan Amankan Tiket Babak Ketiga Toronto Turnamen WTA 1000

JawaPos.com – Alexandra Eala melanjutkan performa impresifnya dengan memastikan tempat di babak ketiga National Bank Open di Toronto, Kanada.

Dilansir dari laman resmi WTA pada Kamis (8/6), Petenis asal Filipina itu mengalahkan Alycia Parks dengan skor 6-1, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 51 menit.

Kemenangan tersebut diraih hanya dua hari setelah Eala menjuarai turnamen WTA di Washington.

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Eala tampil dominan pada set pertama dengan memenangkan lima gim beruntun dan tidak memberikan satu pun peluang break point kepada lawannya.

Alycia Parks mampu bangkit pada set kedua setelah memanfaatkan peluang untuk memaksakan pertandingan berlanjut ke set penentuan.

Namun, Eala kembali menguasai permainan pada set ketiga dan mengamankan kemenangan melalui permainan agresif serta efektif saat menerima servis lawan.

Kemenangan atas Parks sekaligus memperbaiki rekor pertemuan Eala menjadi dua kemenangan dari tiga pertandingan.

Hasil tersebut juga menjadi kemenangan keenam Eala dalam tujuh pertandingan babak utama ajang WTA 1000 musim ini.

Selain itu, Eala mencatatkan sejarah sebagai petenis Filipina pertama yang mampu memenangi pertandingan babak utama National Bank Open.