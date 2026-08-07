Putri KW Fokus Perkuat Mental Jelang Kejuaraan Dunia BWF 2026

Putri Kusuma Wardani fokus memperkuat mental jelang Kejuaraan Dunia BWF 2026. Pebulu tangkis ranking enam dunia membidik gelar juara. (Dok. PBSI)
Pebulu tangkis yang akrab disapa Putri KW itu mencontohkan keberhasilannya mengalahkan peringkat kedua dunia asal Tiongkok, Wang Zhiyi, pada perempat final Japan Open. Saat itu, Putri menang 2-1 dengan skor 9-21, 21-17, 21-4.
"(Kemenangan saat) itu karena mental dan pikiran saya benar-benar terjaga," ujar Putri.
Menurut pemain peringkat keenam dunia tersebut, faktor mental menjadi aspek terpenting ketika menghadapi turnamen bergengsi seperti Kejuaraan Dunia, terutama saat berhadapan dengan pemain-pemain elite.
"Apalagi ketika menghadapi para pemain top five atau top ten," ucapnya.
Untuk persiapan, Putri sudah kembali menjalani latihan di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, sejak pekan ini. Bersama tim pelatih yang dipimpin Imam Tohari, dia terus mendapat pembekalan mengenai pengelolaan mental dan suasana saat bertanding.
"Untuk persiapan kurang lebih sama seperti ke Japan Open. Kekurangan-kekurangan sebelumnya dibenahi dan ditambah lagi dalam latihan," katanya.
Pada Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris, Putri berhasil merebut medali perunggu. Tahun ini, dia menargetkan hasil yang lebih baik.
"Targetnya semoga bisa memperbaiki warna medali. Syukur-syukur bisa juara atau minimal runner-up," tutur pemain binaan PB Exist Jakarta tersebut.
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Jawa Pos
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