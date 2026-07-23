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Andika Rachmansyah
Jumat, 24 Juli 2026 | 03.59 WIB

Putri KW Bungkam Utusan Thailand, Indonesia Punya Empat Wakil di Perempat Final China Open 2026

Tunggal putri Indonesia, Putri KW, di China Open 2026. (Dok. PBSI) - Image

Tunggal putri Indonesia, Putri KW, di China Open 2026. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mengamankan tempat di babak perempat final China Open 2026. Kepastian itu didapat setelah ia berhasil kalahkan Busanan Ongbamrungphan dari Thailand di babak 16 besar.

Putri KW tampil apik melawan Busanan Ongbamrungphan di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Tiongkok, Kamis (23/7/2026) malam WIB. Pemain ranking enam dunia itu menang dua gim langsung dengan skor akhir 21-17, 21-14.

Usai laga, Putri KW mengaku cukup puas dengan penampilannya pada hari ini. Meski demikian, masih ada kekurangan yang perlu ia tingkatkan, terkhusus soal menjaga fokus dalam permainan.

“Untuk keseluruhan cukup senang bisa menang tapi juga ada beberapa poin catatan yang harus diperbaiki lagi. Tadi kan sudah unggul beberapa poin tapi Busanan bisa mengejar dan bahkan menyamakan kedudukan,” kata Putri KW dalam keterangan PBSI, Kamis (23/7).

“Ini karena fokus pikiran saya sudah sedikit menurun, harus diakui jadi agak lepas poia permainannya walau akhirnya bisa balik lagi,” sambungnya.

Di babak perempat final, Putri KW akan melawan Tomoka Miyazaki dari Jepang. Pemain berusia 24 tahun itu akan meningkatkan fokusnya.

“Tadi saya berkutat melawan pikiran dan melawan diri sendiri. Besok bertemu Tomoka, harus lebih teguh dan dikuatkan pikirannya. Waspada dengan bola atas dan uletnya dia,” ujar Putri KW.

Tiga Wakil Gugur di Babak 16 Besar

Indonesia sejatinya memiliki tujuh wakil di babak 16 besar China Open 2026. Selain Putri KW, enam wakil lainnya adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri), dan Jonatan Christie.

Namun sayangnya tiga dari tujuh wakil tersebut harus tersingkir. Mereka yang lajunya terhenti adalah Sabar/Reza, Raymon/Joaquin, dan Rehan/Gloria.

Indonesia Punya Empat Wakil di Babak Perempat Final

Dengan demikian, Indonesia menempatkan empat wakil di babak perempat final. Yakni Putri KW, Fajar/Fikri, Rachel/Febi, dan Jonatan.

Editor: Hendra
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