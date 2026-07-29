Jack Draper Mengundurkan Diri dari Washington Open 2026 Akibat Cedera Lengan Kiri

JawaPos.com – Jack Draper dipastikan mengundurkan diri dari Washington Open setelah mengalami cedera pada lengan kirinya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Cedera tersebut masih menjadi kendala yang terus mengganggu performa petenis asal Inggris itu sejak akhir 2025.

Akibat kondisi tersebut, Draper batal menjalani pertandingan melawan Alex Michelsen pada babak awal turnamen. Panitia kemudian menunjuk Mackenzie McDonald sebagai pengganti melalui status lucky loser.

Cedera lengan yang dialami Draper pertama kali muncul saat tampil pada US Open 2025. Saat itu, ia terpaksa mundur sebelum pertandingan putaran kedua melawan Zizou Bergs.

Hingga kini, proses pemulihan belum berjalan sesuai harapan sehingga memengaruhi jadwal kompetisinya. Musim 2026 pun menjadi periode yang sulit bagi petenis berusia 24 tahun tersebut.

Sepanjang 12 bulan terakhir, Draper hanya mampu tampil dalam 14 pertandingan akibat berbagai kendala kebugaran. Penurunan performa itu juga berdampak pada posisinya di peringkat dunia ATP yang kini merosot ke urutan 131.

Kondisi tersebut membuat peluangnya tampil langsung di US Open semakin berat. Ia berpotensi harus melalui babak kualifikasi untuk mendapatkan tempat di turnamen Grand Slam tersebut.