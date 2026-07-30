Alex Eala Buktikan Ketangguhan dengan Menang Dramatis atas Qinwen Zheng di Laga Perdana Washington Open 2026

Alex Eala (Instagram @alex.eala)

JawaPos.com – Alex Eala berhasil melewati tantangan berat pada babak pertama Washington Open setelah mengalahkan Qinwen Zheng dalam pertandingan yang berlangsung sengit.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7), Petenis berusia 21 tahun itu bangkit setelah tertinggal satu set dan satu break sebelum memastikan kemenangan dengan skor 4-6, 6-4, dan 6-1. Hasil tersebut mengantarkan Eala melaju ke babak 16 besar turnamen.

Eala memulai pertandingan dengan permainan agresif dan sempat mematahkan servis Zheng pada awal laga.

Namun, Zheng mampu membalikkan keadaan dan merebut set pertama setelah tampil lebih konsisten pada gim-gim penentuan. Kondisi tersebut memaksa Eala bekerja lebih keras untuk menjaga peluangnya bertahan di turnamen.

Memasuki set kedua, Zheng kembali unggul setelah berhasil mematahkan servis Eala. Meski berada di bawah tekanan, Eala menunjukkan ketenangan dengan merebut dua break point penting untuk memaksakan pertandingan berlanjut ke set penentuan.

Pada set ketiga, Eala tampil dominan dan mengamankan kemenangan melalui tiga kali break servis sebelum menutup pertandingan pada match point pertama.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Eala dalam mengawali rangkaian turnamen lapangan keras menjelang US Open.