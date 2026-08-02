Megawati Hangestri Sempat Minta Hyundai Hillstate Tak Merekrutnya, Ini Alasannya

Megawati Hangestri saat membela Timnas voli Indonesia. Megawati mengungkap sempat meminta Hyundai Hillstate tidak merekrutnya karena kondisi lutut. Kini ia siap menyambut V-League 2026-2027. (Dok. PBVSI)
JawaPos.com - Megawati Hangestri Pertiwi mengungkap satu fakta di balik kepindahannya ke klub V-League Korea Selatan, Hyundai Hillstate, untuk musim 2026-2027. Opposite 26 tahun itu ternyata sempat meminta pelatih Kang Sung-hyung agar tidak memilih dirinya.
"Sejujurnya saya bilang kepada pelatih, kalau ada pemain lain, silakan dipilih saja. Saya senang mendapat beberapa tawaran, tetapi lutut saya masih sakit," beber Mega dalam sebuah wawancara dengan majalah The Volleyball.
"Saya tidak bisa meminta mereka memilih saya dengan kondisi lutut seperti itu. Saya menyerahkan semuanya kepada keputusan pelatih," lanjutnya.
Saat itu, kondisi lutut Mega memang belum sepenuhnya pulih. Namun, Kang Sung-hyung tetap menunjukkan keseriusannya untuk merekrut pemain binaan Surabaya Bank Jatim itu. Pelatih 56 tahun itu bahkan datang langsung ke Indonesia untuk memantau penampilan Mega saat kompetisi Proliga 2026, April lalu.
Mega mengakui perhatian itu jadi salah satu alasan dirinya memilih Hillstate. "Pelatih Kang Sung-hyung menonton pertandingan dan memeriksa kondisi lutut saya. Hal itu sangat berpengaruh positif terhadap keputusan saya untuk pindah ke Hyundai."
Megawati telah tiba di Korea sejak 10 Juli lalu. Dia punya waktu sekitar tiga bulan untuk mempersiapkan diri sebelum kompetisi V-League dimulai pada Oktober mendatang.
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