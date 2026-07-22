Megawati Hangestri Senang Bisa Bertemu ‘’Kembaran’’ di Hyundai Hillstate

Megawati Hangestri gabung Hyundai Hillstate. (instagram/@megawatihangestrip)
JawaPos.com - Megawati Hangestri akhirnya bertemu dengan satu sosok yang sering disebut memiliki wajah mirip dengannya, yakni Bae Yoo-na. Kebetulan, keduanya sama-sama berstatus sebagai pemain baru di Hyundai Hillstate untuk musim 2026-2027 mendatang.
Yoo-na mengungkapkan bahwa kemiripan itu pertama kali disadari oleh eks kapten tim Hillstate, Yang Hyo-jin. “Awalnya Hyo-jin bilang, 'Si kembar sudah datang ke tim.' Baru setelah beberapa waktu saya mengerti maksudnya,” ujar Yoo-na dikutip dari My Daily.
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Meski baru pertama kali bertemu, keduanya langsung akrab. Megawati bahkan punya panggilan khusus untuk Yoo-na. “Unni (kakak) bilang usianya sudah tua. Saya bercanda, 'Kalau begitu sudah nenek, ya?' Dia lalu bilang jangan panggil unni, panggil nenek saja. Akhirnya saya memilih memanggilnya 'Meoni' (nenek),” timpal Megawati sambil tertawa.
Megawati sudah berada di Korea Selatan sejak 10 Juli untuk memulai persiapan menghadapi V-League 2026-2027. Meski absen membela Indonesia dalam laga uji coba melawan Korea Selatan di Jecheon pada 23-26 Juli, dia berencana tetap hadir memberikan dukungan langsung.
“Saya senang masih bisa melihat tim nasional bermain di Korea. Sulit memilih satu pemain karena semua anggota tim punya kualitas yang bagus,” tuturnya.
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