Sean Gelael Berbagi Pengalaman Dunia Balap Bersama Pengunjung GIIAS 2026 di Booth MyPertamina

JawaPos.com – Pembalap nasional Sean Gelael berbagi pengalaman seputar dunia balap kepada pengunjung GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (1/8).

Dalam sesi bertajuk Ngebooth di booth MyPertamina, Sean mengulas pentingnya menjaga performa kendaraan, kesiapan fisik pembalap, hingga pengalamannya berkompetisi di berbagai ajang internasional.

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Sean mengatakan performa kendaraan menjadi salah satu faktor penting dalam dunia balap, termasuk penggunaan bahan bakar yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan.

"Sebagai pembalap, saya percaya kendaraan juga membutuhkan bahan bakar yang sesuai agar performanya tetap optimal. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah menggunakan BBM yang sesuai rekomendasi kendaraan," ujar Sean.

Sean juga menceritakan pengalamannya tampil di berbagai kejuaraan internasional, termasuk saat berlaga di sejumlah sirkuit luar negeri maupun di Pertamina Mandalika International Circuit.

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Menurut Sean, pengalaman tersebut mengajarkannya pentingnya menjaga kondisi fisik, menghadapi tekanan selama balapan, serta memahami karakter kendaraan agar mampu tampil maksimal di lintasan.

Ia juga mengajak komunitas Pejuang Aspal untuk membagikan pengalaman menggunakan Pertamax Turbo melalui media sosial. Peserta terpilih nantinya berkesempatan mengikuti program Pertamax Turbo Ultimate Experience di Pertamina Mandalika International Circuit.

Salah satu pengunjung, Don, pengemudi ojek online asal Jakarta Utara, mengaku senang dapat mendengarkan langsung pengalaman Sean sebagai pembalap profesional. Menurutnya, pembahasan mengenai daya tahan fisik menjadi hal yang relevan bagi pengemudi dengan mobilitas tinggi.