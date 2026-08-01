Leo/Daniel Lolos ke Final Taiwan Open 2026, Siap Tantang Murid Herry IP

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melaju ke final Taiwan Open 2026 usai mengalahkan wakil Jepang. Mereka selanjutnya menghadapi pasangan Malaysia. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin memastikan tempat di final Taiwan Open 2026. Leo/Daniel melaju ke partai puncak setelah mengalahkan wakil Jepang Hiroki Okamura/Kyohei Yamashita dalam dua gim langsung pada semifinal, Sabtu (1/8/2026).
Kemenangan ini membuka peluang Leo/Daniel meraih gelar juara turnamen BWF tersebut. Pada laga final, pasangan Pelatnas PBSI akan menghadapi duet anyar Malaysia Aaron Chia/Aaron Tai yang merupakan anak didik Herry Iman Pierngadi atau Herry IP.
Bertanding di Taipei Arena, Taiwan, Leo/Daniel tampil solid untuk menundukkan Okamura/Yamashita dengan skor 21-18, 21-10.
Leo mengakui pertandingan tidak berjalan mudah, terutama pada gim pertama ketika lawan sempat memimpin perolehan angka.
"Alhamdulillah bisa ke final tapi hari ini tidak mudah. Lawan di gim pertama sempat unggul 17-14 tapi kami terus berupaya mengejar, tidak menyerah begitu saja," kata Leo dalam keterangan PBSI, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Leo, perubahan strategi menjadi kunci kebangkitan mereka. Ia dan Daniel mencoba membaca pola permainan lawan sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan.
"Kami mencari-cari kebiasaan lawan yang bisa dimanfaatkan dan ternyata malah bisa berbalik unggul dan menang. Gim kedua kami sudah semakin nyaman bermainnya," terangnya.
Di final, Leo/Daniel akan menghadapi Aaron Chia/Aaron Tai. Pasangan Malaysia itu memastikan tiket ke partai puncak setelah mengalahkan wakil tuan rumah Chen Cheng Kuan/Liu Kuang Hang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 24-26, 21-19, 21-16.
Leo menilai pasangan racikan baru Malaysia tersebut memiliki kualitas individu yang patut diwaspadai.
"Di final bertemu pasangan baru Malaysia, Aaron Chia/Aaron Tai, kami harus mewaspadai skill individu mereka. Selain itu, mereka juga tidak gampang mati jadi kami harus bisa bermain sabar," ujar Leo.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet