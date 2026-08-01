Leo/Daniel Lolos ke Final Taiwan Open 2026, Siap Tantang Murid Herry IP

JawaPos.com - Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin memastikan tempat di final Taiwan Open 2026. Leo/Daniel melaju ke partai puncak setelah mengalahkan wakil Jepang Hiroki Okamura/Kyohei Yamashita dalam dua gim langsung pada semifinal, Sabtu (1/8/2026).

Kemenangan ini membuka peluang Leo/Daniel meraih gelar juara turnamen BWF tersebut. Pada laga final, pasangan Pelatnas PBSI akan menghadapi duet anyar Malaysia Aaron Chia/Aaron Tai yang merupakan anak didik Herry Iman Pierngadi atau Herry IP.

Bertanding di Taipei Arena, Taiwan, Leo/Daniel tampil solid untuk menundukkan Okamura/Yamashita dengan skor 21-18, 21-10.

Leo mengakui pertandingan tidak berjalan mudah, terutama pada gim pertama ketika lawan sempat memimpin perolehan angka.

"Alhamdulillah bisa ke final tapi hari ini tidak mudah. Lawan di gim pertama sempat unggul 17-14 tapi kami terus berupaya mengejar, tidak menyerah begitu saja," kata Leo dalam keterangan PBSI, Sabtu (1/8/2026).

Menurut Leo, perubahan strategi menjadi kunci kebangkitan mereka. Ia dan Daniel mencoba membaca pola permainan lawan sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan.

"Kami mencari-cari kebiasaan lawan yang bisa dimanfaatkan dan ternyata malah bisa berbalik unggul dan menang. Gim kedua kami sudah semakin nyaman bermainnya," terangnya.

Di final, Leo/Daniel akan menghadapi Aaron Chia/Aaron Tai. Pasangan Malaysia itu memastikan tiket ke partai puncak setelah mengalahkan wakil tuan rumah Chen Cheng Kuan/Liu Kuang Hang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 24-26, 21-19, 21-16.

Leo menilai pasangan racikan baru Malaysia tersebut memiliki kualitas individu yang patut diwaspadai.