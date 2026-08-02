Bungkam Aaron Chia/Aaron Tai, Leo/Daniel Juara Taiwan Open 2026

Pasangan ganda putra Indonesia Leo/Daniel. (PBSI)
JawaPos.com - Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, merebut gelar juara Taiwan Open 2026. Kepastian itu didapat setelah mereka menumbangkan pasangan Malaysia, Aaron Chia/Aaron Tai di partai final.
Leo/Daniel tampil menyengat saat menghadapi murid Herry Iman Pierngadi tersebut di Taipei Arena, Minggu (2/8). Duet pelatnas PBSI Cipayung itu menang dua gim langsung dengan skor 23-21, 21-19 dalam duel 42 menit.
Kedua pasangan bermain agresif sejak awal gim pertama. Leo/Daniel bahkan sempat tertinggal dari Aaron Chia/Aaron Tai di interval gim pertama dengan skor 11-8.
Usai jeda, Leo/Daniel berhasil bangkit. Mereka sukses merebut tujuh poin beruntun hingga membalikkan keadaan menjadi unggul 17-13 atas Aaron Chia/Aaron Tai.
Namun setelah itu, Aaron Chia/Aaron Tai berhasil mengejar dan mencapai gim poin dengan memimpin 20-19. Tapi, Leo/Daniel mampu menjaga ketenangan hingga akhirnya sukses menutup gim pertama dengan skor 23-21.
Pada gim kedua, Leo/Daniel kembali tertinggal hingga 8-11. Meski demikian, mereka perlahan mengejar hingga menyamakan kedudukan 16-16 dan 18-18.
Memasuki poin-poin akhir, Leo/Daniel tampil lebih efektif untuk menutup gim kedua dengan kemenangan 21-19 atas Aaron Chia/Aaron Tai. Dengan demikian, mereka memastikan gelar juara Taiwan Open 2026.
Gelar juara Taiwan Open 2026 sekaligus menjadi gelar kedua Leo/Daniel setelah kembali dipasangkan oleh PBSI. Sebelumnya, mereka naik podium tertinggi di Thailand Open 2026 pada Mei lalu.
Kala itu, Leo/Daniel menumbangkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dari India dalam dua gim langsung dengan skor 21-12, 25-23. Manisnya, gelar juara tersebut berhasil mereka raih pada debut comeback sebagai pasangan setelah terpisah sekian lama.
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