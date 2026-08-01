PBTI-TNI Perkuat Pembinaan Taekwondo Lewat Indonesia Open 2026

JawaPos.com - Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) berkolaborasi dengan TNI dalam menyukseskan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, 1–5 Agustus 2026. PBTI dan TNI memperkuat pembinaan atlet taekwondo lewat kejuaraan yang berstatus World Taekwondo (WT) G2 tersebut.

Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan, kolaborasi ini tak hanya untuk memastikan kejuaraan internasional berjalan lancar. Melainkan juga membangun ekosistem yang melahirkan atlet berprestasi.

“8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships menjadi salah satu kegiatan untuk memeriahkan peringatan HUT TNI ke-81. Taekwondo merupakan olahraga bela diri yang diminati anak-anak muda Indonesia,” kata Richard dalam keterangannya, Minggu (1/8/2026).

“Kolaborasi antara PBTI dan TNI menjadi wujud komitmen bersama untuk menghadirkan kejuaraan internasional yang profesional sekaligus menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia,” sambungnya.

Menurut Richard, kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada kelancaran penyelenggaraan kejuaraan. Melainkan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pembinaan olahraga nasional.

Richard menjelaskan TNI selama ini turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan taekwondo Indonesia dengan membuka kesempatan bagi atlet-atlet berprestasi untuk bergabung lewat jalur bintara maupun perwira. Beberapa atlet nasional pun kini menjadi bagian dari TNI.

Mereka adalah peraih medali emas SEA Games 2025 Muhammad Alfi Kusuma yang berpangkat letnan satu, Muhammad Rizal dengan pangkat letnan dua, dan juara Asian Championships 2023 Ni Kadek Heni Prikasih yang juga letnan dua.

“Ini merupakan bukti keseriusan TNI dalam membangun prestasi olahraga Indonesia. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah event olahraga kelas dunia sekaligus terus membangun ekosistem pembinaan yang kuat untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi menuju Olimpiade,” ujar Richard.