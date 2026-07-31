Alexandra Eala Singkirkan Juara Bertahan Leylah Fernandez dan Lolos ke Perempat Final Washington Open 2026

Alexandra Eala (Flashscore)
JawaPos.com – Alexandra Eala berhasil mengalahkan juara bertahan Leylah Fernandez untuk memastikan tempat di perempat final Washington Open.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (31/7), Petenis muda asal Filipina itu meraih kemenangan dengan skor 6-2 dan 7-6(1) dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Hasil tersebut memperpanjang penampilan impresif Eala sepanjang musim ini di ajang WTA Tour.
Eala tampil dominan pada set pertama sebelum menghadapi tekanan besar di set kedua saat tertinggal 1-5. Namun, petenis berusia 21 tahun itu mampu bangkit dan membalikkan keadaan hingga memaksakan tie-break.
Eala kemudian menguasai tie-break dan mengakhiri pertandingan untuk memastikan kemenangan atas Fernandez.
Kemenangan tersebut menjadi perempat final kelima yang diraih Eala sepanjang musim ini. Sebelumnya, ia juga mencuri perhatian dunia setelah mengalahkan Iga Swiatek di Wimbledon dan menjadi petenis Filipina pertama yang mencapai babak 16 besar turnamen Grand Slam. Penampilan konsisten itu turut mengantarkan Eala menembus peringkat ke-28 dunia.
Pada babak perempat final, Eala akan menghadapi pemenang pertandingan antara Elina Svitolina dan Polina Kudermetova.
Eala mengaku berusaha tetap fokus pada setiap pertandingan tanpa memikirkan hasil akhir secara berlebihan. Ia menegaskan akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melanjutkan langkah di Washington Open.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!