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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.06 WIB

Alexandra Eala Singkirkan Juara Bertahan Leylah Fernandez dan Lolos ke Perempat Final Washington Open 2026

Alexandra Eala (Flashscore) - Image

Alexandra Eala (Flashscore)

JawaPos.com – Alexandra Eala berhasil mengalahkan juara bertahan Leylah Fernandez untuk memastikan tempat di perempat final Washington Open.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (31/7), Petenis muda asal Filipina itu meraih kemenangan dengan skor 6-2 dan 7-6(1) dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Hasil tersebut memperpanjang penampilan impresif Eala sepanjang musim ini di ajang WTA Tour.

Eala tampil dominan pada set pertama sebelum menghadapi tekanan besar di set kedua saat tertinggal 1-5. Namun, petenis berusia 21 tahun itu mampu bangkit dan membalikkan keadaan hingga memaksakan tie-break.

Eala kemudian menguasai tie-break dan mengakhiri pertandingan untuk memastikan kemenangan atas Fernandez.

Kemenangan tersebut menjadi perempat final kelima yang diraih Eala sepanjang musim ini. Sebelumnya, ia juga mencuri perhatian dunia setelah mengalahkan Iga Swiatek di Wimbledon dan menjadi petenis Filipina pertama yang mencapai babak 16 besar turnamen Grand Slam. Penampilan konsisten itu turut mengantarkan Eala menembus peringkat ke-28 dunia.

Pada babak perempat final, Eala akan menghadapi pemenang pertandingan antara Elina Svitolina dan Polina Kudermetova.

Eala mengaku berusaha tetap fokus pada setiap pertandingan tanpa memikirkan hasil akhir secara berlebihan. Ia menegaskan akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melanjutkan langkah di Washington Open.

Editor: Novia Tri Astuti
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