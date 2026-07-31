Alex de Minaur Tekuk Stefanos Tsitsipas dan Pastikan Tiket Babak 16 Besar di Washington Open 2026

JawaPos.com – Alex de Minaur memastikan tempat di babak 16 besar Washington Open setelah mengalahkan Stefanos Tsitsipas dalam pertandingan tiga set.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum’at (31/7), Juara bertahan itu meraih kemenangan dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-3 pada laga yang berlangsung sengit. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi Tsitsipas dalam rekor pertemuan kedua pemain.

De Minaur sempat mengalami awal pertandingan yang kurang meyakinkan setelah kehilangan servis pada set pertama. Namun, petenis asal Australia itu mampu bangkit dengan mematahkan servis Tsitsipas sebanyak dua kali untuk mengamankan set pembuka.

Tsitsipas kemudian memenangi set kedua sebelum De Minaur kembali mengambil kendali permainan pada set penentuan.

De Minaur mengaku puas dengan penampilannya setelah berhasil mengatasi salah satu lawan yang selama ini kerap menyulitkannya.

De Minaur menilai kemenangan tersebut diraih berkat kemampuannya menjaga fokus dan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Tsitsipas. Menurutnya, hasil itu menjadi salah satu kemenangan penting dalam perjalanannya mempertahankan gelar di Washington Open.

Pada babak 16 besar, De Minaur akan menghadapi petenis muda Australia, Cruz Hewitt, yang lolos dari babak kualifikasi. Hewitt merupakan putra legenda tenis Australia, Lleyton Hewitt, dan baru meraih kemenangan pertamanya di ATP Tour.