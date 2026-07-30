PBSI Lakukan Penyegaran Kepelatihan Ganda Campuran, Rionny Mainaky dan Amon Sunaryo Tinggalkan Pelatnas

JawaPos.com - Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PP PBSI) melakukan penyegaran di jajaran kepelatihan sektor ganda campuran. Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh, pelatih Rionny Mainaky dan asisten pelatih Amon Sunaryo resmi mengakhiri tugasnya di Pelatnas PBSI.

Kabid Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, mengatakan bahwa pencopotan Rionny dan Amon tak luput dari performa dan prestasi sektor ganda campuran Indonesia. Oleh karena itu, PBSI melakukan penyegaran kepelatihan sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan di Pelatnas.

“Pergantian pelatih bukan semata-mata melihat hasil pertandingan dalam jangka pendek. Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses pembinaan, mulai dari perkembangan atlet, efektivitas program latihan, dinamika pasangan, hingga kesiapan sektor ini menghadapi target-target besar ke depan,” kata Eng Hian dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (30/7/2026).

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“Kami juga mengacu pada target dan KPI yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi tersebut, kami menilai perlu adanya penyegaran di jajaran kepelatihan agar sektor ganda campuran memperoleh perspektif baru, terus berkembang, dan mampu menghasilkan prestasi yang lebih optimal,” sambungnya.

Eng Hian juga menyampaikan apresiasi kepada Rionny Mainaky dan Amon Sunaryo atas dedikasi mereka selama menjadi bagian dari tim pelatih Pelatnas. Ia menyebut, dua sosok tersebut memiliki kontribusi penting dalam proses pembinaan sektor ganda campuran.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Rionny Mainaky dan Amon Sunaryo atas dedikasi, profesionalisme, serta pengabdian yang telah diberikan selama menangani sektor ganda campuran. Kontribusi mereka menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet nasional. Kami mendoakan yang terbaik dan semoga sukses dalam perjalanan karier mereka selanjutnya," ujar Eng Hian.

Lebih lanjut, Eng Hian mengungkapkan pihaknya telah menemukan kandidat yang dinilai sesuai untuk menggantikan posisi Rionny dan Amon. Namun, proses penunjukannya masih berlangsung dan ditargetkan akan diperkenalkan ke publik pada bulan Agustus mendatang.

“Saat ini kami sudah memiliki kandidat yang diproyeksikan menjadi Kepala Pelatih Ganda Campuran Utama. Namun, proses penunjukannya masih berjalan dan harus melalui tahapan internal yang sedang kami selesaikan,” jelas Eng Hian.