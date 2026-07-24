Ricky Soebagdja Buka Suara soal Isu Adnan Maulana Mundur dari Pelatnas PBSI

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Soebagdja akhirnya merespons kabar yang menyebut pebulu tangkis ganda campuran Adnan Maulana mundur dari Pelatnas PBSI Cipayung. Namun, Ricky belum bersedia memberikan kepastian mengenai isu yang ramai beredar tersebut.

Belakangan, nama Adnan Maulana menjadi perbincangan di media sosial. Partner Indah Cahya Sari Jamil itu dikabarkan meninggalkan Pelatnas PBSI Cipayung, meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PBSI.

Ricky Soebagdja Minta Tunggu Penjelasan Bidang Binpres Saat ditemui wartawan, termasuk JawaPos.com, Ricky mengatakan persoalan tersebut masih harus dikoordinasikan dengan Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) PBSI yang dipimpin Eng Hian.

"Oh, belum. Nanti itu coba koordinasi dengan Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) dulu. Masih belum," ujar Ricky, Jumat (24/7/2026).

Ricky juga belum bersedia mengomentari kabar yang menyebut Indah Cahya Sari Jamil akan dipasangkan dengan Bagas Maulana apabila Adnan benar-benar hengkang dari pelatnas.

"Itu nanti saja, ya. Nanti saja," kata Ricky singkat.

Adnan/Indah Belum Terdaftar di Turnamen BWF Di tengah rumor tersebut, Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil belum tercantum dalam daftar peserta turnamen BWF mana pun. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa pasangan tersebut tengah menunggu keputusan terkait masa depan mereka.

Penampilan terakhir Adnan/Indah terjadi pada Indonesia Open 2026 yang berlangsung pada awal Juni lalu. Dalam turnamen level Super 1000 tersebut, mereka terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari pasangan Tiongkok, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

Bagas Maulana Sudah Memiliki Pasangan Baru Sementara itu, Bagas Maulana saat ini telah dipasangkan dengan Muh. Putra Erwiansyah.