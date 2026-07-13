PBSI Tarik Mundur Jafar/Felisha dan Adnan/Indah, Indonesia Berkekuatan 11 Wakil di Japan Open 2026

Jafar/Felisha saat beraksi di Malaysia Open 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menarik mundur dua pasangan ganda campuran dari ajang Japan Open 2026. Dua pasangan tersebut adalah Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil.
Japan Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, pada 14-19 Juli 2026. Sayangnya, Indonesia dalam kondisi pincang pada sektor ganda campuran setelah mundurnya Jafar/Felisha dan Adnan/Indah.
Manajer tim Indonesia, Shendy Puspa Irawati, mengungkap alasan di balik PBSI menarik mundur dua pasangan ganda campuran Pelatnas Cipayung tersebut. Alasan mundurnya Jafar/Felisha dan Adnan/Indah pun berbeda.
Kata Shendy, Jafar/Felisha ditarik mundur karena Felisha mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan. PBSI tak ingin ambil risiko, sehingga memutuskan menarik mundur pasangan ranking 12 dunia tersebut.
"Felisha bersama pasangannya Jafar Hidayatullah diputuskan mundur dari Japan Open 2026 karena Felisha mengalami cedera pergelangan kaki pada saat latihan, sehingga dinyatakan belum siap untuk bertanding di Japan Open,” kata Shendy dalam keterangan PBSI, Senin (13/7/2026).
“Keputusan ini diambil berdasarkan kondisi kesehatan atlet dengan mempertimbangkan aspek pemulihan agar dapat kembali berkompetisi dalam kondisi terbaik," lanjutnya.
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Sementara Adnan/Indah tidak mengalami cedera. PBSI menarik mundur pasangan tersebut dalam dua turnamen sekaligus, yakni Japan Open dan China Open karena alasan kesiapan.
"Untuk Adnan/Indah ditarik keikutsertaannya dari Japan Open 2026 dan China Open 2026. Berdasarkan hasil evaluasi tim pelatih persiapan keduanya dinilai belum berjalan secara maksimal untuk tampil di dua turnamen tersebut," terang Shendy.
Selain Jafar/Felisha dan Adnan/Indah, dua ganda campuran non Pelatnas, yaitu Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja dan Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti juga batal tampil. Jadi, ganda campuran akan mengandalkan pasangan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah untuk bersaing di Negeri Sakura.
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