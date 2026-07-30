Janice Tjen Bangkit untuk Capai Semifinal Ganda DC Open

JawaPos.com - Petenis putri Indonesia Janice Tjen bangkit dari ketertinggalan untuk mencapai semifinal ganda Mubadala Citi DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat, setelah memenangi laga perempat final yang berlangsung hingga super tie-break, Kamis WIB, dikutip dari ANTARA.

Janice yang berpasangan dengan petenis China Zhang Shuai mengalahkan duet Jepang/Meksiko Miyu Kato dan Giuliana Olmos dengan skor 4-6, 6-2, 10-0 dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 19 menit, demikian catatan WTA.

Menghadapi pasangan berpengalaman Kato/Olmos, Janice/Zhang harus kehilangan set pertama setelah lawan merebut dua gim terakhir untuk menutup set dengan kemenangan 6-4.

Namun, pasangan unggulan ketiga itu mampu bangkit pada set kedua. Janice/Zhang tampil lebih menekan sejak awal dengan memanfaatkan dua kali break servis untuk membuka keunggulan dan akhirnya menyamakan kedudukan setelah memenangi set kedua 6-2.

Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tie-break. Janice/Zhang tampil sangat dominan dengan menyapu bersih 10 poin secara beruntun tanpa memberi kesempatan Kato/Olmos mencetak satu poin pun, sehingga memastikan kemenangan 10-0 sekaligus mengamankan tiket ke semifinal.

Statistik pertandingan menunjukkan Janice/Zhang mencatatkan tiga ace, sementara lawan tidak membukukan ace. Pasangan unggulan ketiga itu juga memenangi 67 dari total 122 poin yang diperebutkan serta mengonversi empat dari 12 peluang break point.

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Kemenangan tersebut memperpanjang laju positif Janice/Zhang setelah pada babak kedua mereka menyingkirkan pasangan Kamilla Rakhimova/Fang-Hsien Wu dalam dua set langsung.