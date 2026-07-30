Janice Tjen Bangkit untuk Capai Semifinal Ganda DC Open

Jadwal Janice Tjen di Morocco Open 2026, Hadapi Petenis Ukraina di Babak Pertama. (Dok. Instagram @janicetjen)
JawaPos.com - Petenis putri Indonesia Janice Tjen bangkit dari ketertinggalan untuk mencapai semifinal ganda Mubadala Citi DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat, setelah memenangi laga perempat final yang berlangsung hingga super tie-break, Kamis WIB, dikutip dari ANTARA.
Janice yang berpasangan dengan petenis China Zhang Shuai mengalahkan duet Jepang/Meksiko Miyu Kato dan Giuliana Olmos dengan skor 4-6, 6-2, 10-0 dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 19 menit, demikian catatan WTA.
Menghadapi pasangan berpengalaman Kato/Olmos, Janice/Zhang harus kehilangan set pertama setelah lawan merebut dua gim terakhir untuk menutup set dengan kemenangan 6-4.
Namun, pasangan unggulan ketiga itu mampu bangkit pada set kedua. Janice/Zhang tampil lebih menekan sejak awal dengan memanfaatkan dua kali break servis untuk membuka keunggulan dan akhirnya menyamakan kedudukan setelah memenangi set kedua 6-2.
Baca Juga:Prediksi Skor Timor Leste vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Skuad Garuda Bisa Menang Telak Lagi!
Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tie-break. Janice/Zhang tampil sangat dominan dengan menyapu bersih 10 poin secara beruntun tanpa memberi kesempatan Kato/Olmos mencetak satu poin pun, sehingga memastikan kemenangan 10-0 sekaligus mengamankan tiket ke semifinal.
Statistik pertandingan menunjukkan Janice/Zhang mencatatkan tiga ace, sementara lawan tidak membukukan ace. Pasangan unggulan ketiga itu juga memenangi 67 dari total 122 poin yang diperebutkan serta mengonversi empat dari 12 peluang break point.
Kemenangan tersebut memperpanjang laju positif Janice/Zhang setelah pada babak kedua mereka menyingkirkan pasangan Kamilla Rakhimova/Fang-Hsien Wu dalam dua set langsung.
Selanjutnya pada semifinal ajang WTA 500 tersebut, Janice/Zhang menunggu pemenang laga perempat final antara unggulan teratas Sara Errani/Nicole Melichar-Martinez dan Andrea Kleplac/Makoto Ninomiya.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!