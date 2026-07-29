Rafa Nadal Academy Perluas Jaringan Global dengan Membuka Tennis Center Perdana Asia Tenggara di Lombok Indonesia

JawaPos.com – Rafa Nadal Academy milik petenis legendaris Rafael Nadal akan membuka Rafa Nadal Tennis Center pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dikutip dari akun Instagram @ussfeeds pada Rabu (29/7), Informasi tersebut diumumkan melalui laman dan akun Instagram resmi akademi tersebut. Pusat pelatihan tenis itu dijadwalkan mulai beroperasi pada awal 2028.

Rafa Nadal Academy dikenal sebagai pusat pelatihan yang telah melahirkan sejumlah petenis dunia, seperti Casper Ruud, Alex Eala, Jaume Munar, Martín Landaluce, Coleman Wong, dan Abdullah Shelbayh.

Melalui jaringan Rafa Nadal Tennis Center, akademi tersebut menerapkan metode latihan khas Rafael Nadal di berbagai negara. Program pelatihannya terbuka bagi pemain dari berbagai usia dan tingkat kemampuan.

Fasilitas Rafa Nadal Tennis Center di Lombok akan dilengkapi empat lapangan tenis dan empat lapangan padel.

Pusat latihan tersebut menjadi bagian dari kawasan Samara Lombok, sebuah proyek resor eksklusif yang disebut sebagai salah satu destinasi berkembang paling menjanjikan di Asia Tenggara. Pada tahap awal pengembangan, kawasan itu akan menghadirkan tiga hotel dan 150 vila.

Lombok menjadi lokasi pertama Rafa Nadal Tennis Center di Asia Tenggara sekaligus memperluas jaringan akademi tenis milik Rafael Nadal di tingkat global.