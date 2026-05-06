Dominasi Jannik Sinner! Ukir Rekor 5 Gelar Masters Beruntun, Lampaui Novak Djokovic dan Rafael Nadal

Jannik Sinner (Bein Sports)
JawaPos.com – Dominasi Jannik Sinner dalam persaingan tenis pria belum tergoyahkan. Petenis ranking pertama dunia asal Italia itu merebut gelar ATP Masters 1000 kelima beruntun saat memenangi Madrid Open kemarin (4/5).
Sebelum Madrid Open, Sinner menjuarai Monte-Carlo Masters 2026, Miami Open 2026, Indian Wells Masters 2026, serta Paris Masters 2025.
Sinner melampaui empat gelar beruntun milik dua mantan petenis ranking pertama dunia, Novak Djokovic dan Rafael Nadal. Dalam laga final Madrid Open di kompleks Caja Magica kemarin, Sinner menang telak 6-1, 6-2 atas petenis ranking ketiga dunia, Alexander Zverev. Di Madrid Open, Zverev berstatus unggulan kedua setelah petenis ranking kedua dunia, Carlos Alcaraz, mundur karena cedera pergelangan tangan.
”Ya, ini sangat berarti bagiku,” kata Sinner soal lima gelar beruntun dikutip dari Punto de Break. ”Tetapi, tetap saja, aku tidak bisa membandingkan diriku dengan Rafa (Nadal), Roger (Federer), maupun Novak. Apa yang mereka lakukan sangat mengesankan,” lanjutnya.
Kemenangan di Madrid Open pun memperlebar jarak Sinner dengan Alcaraz menjadi 1.390 poin dalam ranking ATP. Sinner yang meraih 14.350 poin juga unggul lebih dari dua kali lipat dari Zverev (5.805 poin).
Selanjutnya, Sinner berpeluang memperpanjang rekor gelar ATP 1000 di Italian Open yang dimulai pekan ini. Peluangnya sangat terbuka karena sang rival utama, Alcaraz, masih absen hingga Roland Garros (grand slam French Open).
”Sulit untuk mengatakan tidak ada perbedaan antara Sinner dan pemain lain ketika dia belum pernah kalah dalam pertandingan Masters 1000 sejak Shanghai. Dia belum pernah kalah selama hampir sembilan bulan. Saya pikir kita harus mengakui bahwa ada perbedaan antara dia dan pemain lain,” tutur Zverev.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!