Panjat Tebing Indonesia Amankan 8 Tiket Asian Games 2026, Desak Made dan Veddriq Leonardo Cemerlang di World Climbing Asian Championship

Desak Made Rita Kusuma Dewi saat pertandingan final nomor speed putri Piala Dunia Panjat Tebing 2023 IFSC Seri Jakarta di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/5/2023). (Antara/Galih Pradipta)
JawaPos.com - Tim panjat tebing Indonesia menambah lima tiket Asian Games 2026 Aichi-Nagoya. Indonesia sekaligus meraih satu medali emas dan satu perunggu pada hari kedua World Climbing Asian Championship 2026 di Meishan, Tiongkok (9/4).
Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi bintang kemenangan Indonesia setelah merebut medali emas nomor speed putri setelah mengalahkan wakil tuan rumah Zhou Yafei pada final. Desak membukukan catatan waktu 6,07 detik, lebih cepat dari Zhou yang membukukan 6,47 detik.
Selain memastikan podium tertinggi, hasil tersebut juga otomatis mengamankan satu tempat bagi Desak untuk tampil pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.
‘’Venue nya bagus, saya bisa climb dengan enjoy, dan bisa menampilkan performa terbaik," kata Desak usai pertandingan.
Sementara itu, Veddriq Leonardo turut menyumbangkan medali perunggu dari nomor speed putra setelah memenangi small final melawan atlet Tiongkok Ling Yongzhi yang mengalami fall. Veddriq mencatatkan waktu 5,15 detik dalam laga tersebut.
Meski finis di posisi ketiga, Veddriq tetap memastikan diri lolos kualifikasi Asian Games 2026. Total, Indonesia telah mengamankan delapan tiket Asian Games 2026. Masing-masing lewat dua atlet speed putra, dua speed putri, dua boulder putra, serta masing-masing satu atlet lead putra dan lead putri.
