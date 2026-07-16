Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
Jumat, 17 Juli 2026 | 03.28 WIB

BNI Bawa Tiga UKM Indonesia Tembus Pasar Korea Selatan

BNI membawa tiga usaha kecil dan menengah (UKM) berorientasi ekspor untuk mengikuti Korea Import Expo 2026 di Seoul, Korea Selatan. (Istimewa) &nbsp; - Image

BNI membawa tiga usaha kecil dan menengah (UKM) berorientasi ekspor untuk mengikuti Korea Import Expo 2026 di Seoul, Korea Selatan. (Istimewa) &nbsp;

JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membawa tiga usaha kecil dan menengah (UKM) berorientasi ekspor untuk mengikuti Korea Import Expo 2026 di Seoul, Korea Selatan.

Partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan memperluas akses pasar global bagi pelaku usaha Indonesia melalui program BNI Xpora.

Pameran yang diselenggarakan Korea Importers Association atau KOIMA itu berlangsung di COEX Hall B, Seoul, pada 23–25 Juni 2026.

Ajang tersebut diikuti sekitar 200 perusahaan dari lebih dari 30 negara dengan target kunjungan lebih dari 10.000 pembeli dan pelaku perdagangan.

Tiga UKM yang dibawa BNI adalah PT Alko Sumatra Kopi, PT AK Goldenesia, dan PT Awan Crackers Food Indonesia. Ketiganya menampilkan produk unggulan dalam Paviliun Indonesia sekaligus mengikuti pertemuan bisnis dengan sejumlah perusahaan asal Korea Selatan.

Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal mengatakan, keikutsertaan tersebut mencerminkan komitmen perseroan dalam mendampingi pelaku usaha nasional memasuki pasar internasional.

Dukungan BNI tidak hanya diberikan melalui akses pasar, tetapi juga mencakup pembiayaan, layanan transaksi, pendampingan bisnis, dan jaringan internasional.

"BNI Xpora hadir sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha Indonesia yang ingin berkembang ke pasar internasional. Kami tidak hanya membantu mempertemukan eksportir dengan buyer global, tetapi juga menyediakan dukungan pembiayaan, solusi transaksi internasional, advisory bisnis, serta akses jaringan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka," terang Iqbal.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR - Image
Ekonomi

BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

Selasa, 14 Juli 2026 | 03.11 WIB

BNI Tegaskan Kasus KUR Jember Berawal dari Laporan Perseroan - Image
Finance

BNI Tegaskan Kasus KUR Jember Berawal dari Laporan Perseroan

Selasa, 14 Juli 2026 | 01.45 WIB

Investasi ORI030 Lewat wondr by BNI Bisa Dapat Cashback hingga Rp15 Juta - Image
Ekonomi

Investasi ORI030 Lewat wondr by BNI Bisa Dapat Cashback hingga Rp15 Juta

Senin, 13 Juli 2026 | 18.00 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore