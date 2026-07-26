Timnas Voli Putra Indonesia Tekuk Kamboja, Rebut Peringkat Ketiga SEA V Cup 2026

JawaPos.com – Timnas Voli Putra Indonesia menutup perjuangannya di SEA V Cup 2026 dengan hasil manis. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Jakarta International Velodrome, Minggu (26/7), skuad Merah Putih berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 pada laga perebutan peringkat ketiga.

Indonesia memastikan kemenangan melalui skor set 25-18, 19-25, 25-20, dan 26-24. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan Merah Putih mengakhiri turnamen di posisi ketiga.

Sejak awal pertandingan, Indonesia tampil percaya diri dan mampu mengendalikan permainan. Serangan yang dibangun secara efektif membuat Kamboja kesulitan mengembangkan permainan sehingga set pertama berhasil diamankan dengan skor 25-18.

Kamboja tak tinggal diam. Mereka berhasil bangkit pada set kedua dan menyamakan kedudukan usai merebut kemenangan 25-19.

Indonesia kembali menemukan ritme permainan pada set ketiga. Permainan yang lebih tenang dan konsisten membuat Merah Putih kembali unggul setelah merebut set dengan skor 25-20.

Memasuki set keempat, pertandingan berlangsung semakin sengit. Kedua tim saling bergantian mendulang poin hingga memasuki angka-angka krusial. Indonesia akhirnya mampu tampil lebih tenang pada momen penentuan dan menutup set dengan kemenangan 26-24 sekaligus memastikan skor akhir 3-1.

Kemenangan tersebut memastikan Timnas Voli Putra Indonesia mengamankan peringkat ketiga SEA V Cup 2026. Hasil itu sekaligus menjadi penutup positif bagi perjuangan Merah Putih pada turnamen voli antarnegara Asia Tenggara edisi keenam.