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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.15 WIB

Korea Selatan Kalahkan Indonesia 3-1 di Laga Uji Coba Voli Jecheon 2026

tim bola volly korea (the chosun daily)

 

 
JawaPos.com – Tim nasional voli putri Korea Selatan berhasil meraih kemenangan atas Indonesia dengan skor 3-1 pada laga perdana Korea National Volleyball Team Evaluation Match 2026 Jecheon yang digelar di Gimnasium Jecheon, Provinsi Chungcheong Utara, pada 23 Juli.
 
Hasil tersebut menjadi modal positif bagi tuan rumah dalam rangkaian persiapan menuju berbagai turnamen internasional.
 
Dikutip dari The Chosun, korea Selatan sempat menghadapi awal yang kurang meyakinkan.
 
Setelah berlangsung sengit, mereka harus menyerahkan set pertama kepada Indonesia dengan skor 23-25.
 
Namun, tim asuhan Cha Sang Hyun mampu bangkit dan menunjukkan permainan yang jauh lebih solid pada set-set berikutnya.
 
Memasuki set kedua, Korea Selatan mulai menguasai jalannya pertandingan. Permainan yang lebih rapi, koordinasi antarpemain yang semakin padu, serta distribusi serangan yang merata membuat mereka sukses menyapu tiga set berikutnya secara beruntun dan memastikan kemenangan comeback di hadapan pendukung sendiri.
 
Meski Kang So Hwi tidak dimainkan sepanjang pertandingan, Korea Selatan tetap tampil efektif berkat kontribusi merata dari para pemain.
 
Na Hyun Su menjadi pencetak angka terbanyak bagi tim dengan 12 poin, sementara Lee Da Hyun menyumbangkan 11 poin untuk membantu memastikan kemenangan.
 
Turnamen evaluasi ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bola Voli Korea sebagai bagian dari persiapan tim nasional putra dan putri menghadapi Kejuaraan Asia tahun ini, sekaligus membangun kesiapan jangka panjang menuju Asian Games dan Olimpiade.
 
Dengan menghadirkan tim-tim dari luar negeri, ajang ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertandingan sekaligus memperkuat organisasi permainan para atlet.
 
Usai mengawali turnamen dengan kemenangan, Korea Selatan bertekad memanfaatkan sisa pertandingan evaluasi untuk terus meningkatkan performa dan kekompakan tim.
 
Federasi Voli Korea berharap rangkaian laga ini tidak hanya membantu tim nasional meraih hasil terbaik di Kejuaraan Asia, tetapi juga semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga voli di seluruh negeri.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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