FMS Siarkan Lima Laga Pramusim Klub Eropa Gratis untuk Penggemar Indonesia

JawaPos.com - Penggemar sepak bola di Indonesia mendapat alternatif untuk menyaksikan laga-laga pramusim klub Eropa secara gratis. Football Morning Show (FMS), program tayangan harian milik Hanif Thamrin, akan menyiarkan lima pertandingan pramusim melalui kanal YouTube resmi.

Rangkaian siaran langsung itu diawali pertandingan AC Milan melawan Celtic pada Sabtu (25/7). Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB.

Setelah itu, FMS juga akan menayangkan laga Manchester City versus Inter Milan pada 1 Agustus pukul 17.30 WIB. Kemudian Juventus menghadapi Chelsea pada 5 Agustus pukul 17.30 WIB. Dua pertandingan lain adalah Liverpool melawan AS Monaco pada 9 Agustus pukul 19.30 WIB serta Manchester United kontra Leeds United pada 13 Agustus pukul 00.30 WIB.

Hanif Thamrin mengatakan sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan banyak orang. Karena itu, pengalaman menikmati pertandingan seharusnya tidak dibatasi oleh akses.

"Sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan banyak orang. Karena itu, kami percaya pengalaman menikmati pertandingan seharusnya tidak dibatasi oleh akses," ujarnya dalam keterangan resmi.

Program tersebut terlaksana berkat kolaborasi FMS dengan Rexona. Kerja sama itu bertujuan menghadirkan tayangan sepak bola internasional yang dapat diakses lebih luas oleh para penggemar di Indonesia.

Melalui kolaborasi tersebut, lanjut Hanif, pihaknya ingin menghadirkan pengalaman menikmati sepak bola yang lebih dekat dengan penggemar. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan memperkuat budaya kebersamaan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia.

Hanif menilai kreator digital kini memiliki peran penting dalam menghadirkan pengalaman olahraga yang lebih relevan bagi para penggemar.