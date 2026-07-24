AS Roma Awali Pramusim dengan Kemenangan 6-0 atas Trastevere, Dybala dan Malen Jadi Bintang

Paulo Dybala dan Donyell Malen. (Instagram/@officialasroma)
JawaPos.com – AS Roma sukses mengalahkan tim Serie D, Trastevere, dengan skor 6–0 dalam laga uji coba pramusim 2026/2027, di mana Donyell Malen dan Paulo Dybala turut menyumbang gol untuk tim asuhan Gian Piero Gasperini.
Sebelumnya, Giallorossi sempat bertanding melawan tim muda mereka sendiri di ibu kota Italia, namun ini merupakan laga pramusim pertama yang menghadapi lawan sesungguhnya untuk menatap musim depan.
Laga ini juga menjadi penampilan perdana Malen di musim panas ini sejak berpartisipasi di Piala Dunia 2026 bersama timnas Belanda, dan ia hanya butuh waktu tiga menit untuk mencetak gol pembuka berkat asis menawan dari Devyne Rensch.
Baca Juga:Diminati Manchester United dan AS Roma, West Ham United Malah Jual Crysencio Summerville ke Al Hilal
Kemudian, Dybala berhasil mencetak gol kedua Roma berkat umpan Bryan Cristante, dan sang gelandang asal Italia itu sendiri juga turut menyumbang gol ketiga tim memanfaatkan asis dari Malen.
Dari sisi wing back kiri, Wesley juga membantu serangan dengan sempat melepaskan tembakan keras yang membentur tiang gawang sebelum Luigi Cherubini melengkapi kemenangan telak 4–0 saat pertandingan berjalan 35 menit.
Seperti laga persahabatan pramusim pada umumnya, Gasperini menurunkan susunan pemain yang benar-benar berbeda di babak kedua dengan didominasi oleh pemain muda dari akademi Giallorossi.
Paruh kedua Roma hanya menambah dua gol saja lewat kontribusi bek kiri cadangan mereka, Angelino serta pemain muda berbakat berusia 17 tahun, Antonio Arena yang berduet dengan Dovbyk di lini depan.
Catatan enam gol tanpa balas ini menjadi modal berharga bagi tim bermarkas di Olimpico ini untuk melakukan pemanasan untuk memulai musim 2026/2027 yang di mana skuad Serigala Ibu Kota tampil di Eropa.
Yang menari di pertandingan pramusim kali ini, muncul dan kembalinya Evan N’Dicka yang mencatatkan penampilan pertamanya musim ini di lini pertahanan bersama duo terkuatnya Gianluca Mancini dan Mario Hermoso untuk membentuk tiga bek sejajar.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan