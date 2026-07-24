AS Roma Awali Pramusim dengan Kemenangan 6-0 atas Trastevere, Dybala dan Malen Jadi Bintang

JawaPos.com – AS Roma sukses mengalahkan tim Serie D, Trastevere, dengan skor 6–0 dalam laga uji coba pramusim 2026/2027, di mana Donyell Malen dan Paulo Dybala turut menyumbang gol untuk tim asuhan Gian Piero Gasperini.

Sebelumnya, Giallorossi sempat bertanding melawan tim muda mereka sendiri di ibu kota Italia, namun ini merupakan laga pramusim pertama yang menghadapi lawan sesungguhnya untuk menatap musim depan.

Laga ini juga menjadi penampilan perdana Malen di musim panas ini sejak berpartisipasi di Piala Dunia 2026 bersama timnas Belanda, dan ia hanya butuh waktu tiga menit untuk mencetak gol pembuka berkat asis menawan dari Devyne Rensch.

Kemudian, Dybala berhasil mencetak gol kedua Roma berkat umpan Bryan Cristante, dan sang gelandang asal Italia itu sendiri juga turut menyumbang gol ketiga tim memanfaatkan asis dari Malen.

Dari sisi wing back kiri, Wesley juga membantu serangan dengan sempat melepaskan tembakan keras yang membentur tiang gawang sebelum Luigi Cherubini melengkapi kemenangan telak 4–0 saat pertandingan berjalan 35 menit.

Seperti laga persahabatan pramusim pada umumnya, Gasperini menurunkan susunan pemain yang benar-benar berbeda di babak kedua dengan didominasi oleh pemain muda dari akademi Giallorossi.

Paruh kedua Roma hanya menambah dua gol saja lewat kontribusi bek kiri cadangan mereka, Angelino serta pemain muda berbakat berusia 17 tahun, Antonio Arena yang berduet dengan Dovbyk di lini depan.

Baca Juga:AS Roma Jalin Negosiasi dengan Chelsea untuk Boyong Axel Disasi

Catatan enam gol tanpa balas ini menjadi modal berharga bagi tim bermarkas di Olimpico ini untuk melakukan pemanasan untuk memulai musim 2026/2027 yang di mana skuad Serigala Ibu Kota tampil di Eropa.