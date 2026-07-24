5 Pemain Arsenal yang Wajib Bersinar di Pramusim untuk Amankan Tempat di Skuad Mikel Arteta

JawaPos.com - Sang juara bertahan Liga Inggris, Arsenal sebenarnya tak butuh perombakan besar-besaran musim panas ini. Namun persaingan mempertahankan gelar diperkirakan akan semakin ketat musim 2026/2027.

Beberapa pemain The Gunners juga ada yang tampil menonjol di Piala Dunia, sehingga mereka akan kembali ke London Colney secara bertahap. Tiga pemain yang menjadi juara seperti David Raya, Mikel Merino, dan Martín Zubimendi akan menikmati masa libur tambahan.

Demi mengantisipasi potensi kelelahan ekstrem setelah gelaran turnamen yang panjang musim panas ini, Arsenal dikabarkan tidak akan melakukan tur pramusim ke luar negeri musim panas ini. Sebaliknya, mereka akan tetap berada di lokasi yang relatif dekat dari Inggris untuk mempersiapkan para pemain menghadapi musim kompetisi yang kembali akan sangat menguras tenaga.

Meski belum ada perekrutan pemain bintang besar yang terealisasi, hal itu diperkirakan akan terjadi. Pemain baru yang bergabung akan berusaha menggoyang hierarki skuad saat ini.

Mengingat hal tersebut, Sport Illustrated telah merangkum ada lima pemain yang secara khusus harus bekerja keras selama pramusim dan membuktikan kelayakan mereka untuk bertahan dalam jajaran pilihan Mikel Arteta.

1. Gabriel Martinelli Situasi di posisi sayap kiri Arsenal terbilang unik setelah Christos Tzolis dari Club Brugge sudah dipastikan datang untuk menggantikan Leandro Trossard. Namun selain itu, tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi dalam perebutan posisi tersebut.

Ada kemungkinan Gabriel Martinelli juga akan meninggalkan klub. Pemain internasional Brasil ini belum benar-benar meningkatkan performanya setelah musim terbaiknya 2022/2023 yang menjadi titik balik karirnya.

Meski demikian, Arsenal tidak secara aktif berupaya melepas Martinelli. Dia akan segera bergabung untuk pramusim menjelang laga Community Shield serta upaya mempertahankan gelar Premier League musim depan.