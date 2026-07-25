Fajar/Fikri Lolos ke Final China Open 2026, Ganda Putra Indonesia Singkirkan Unggulan Pertama Tuan Rumah

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil melaju ke final China Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah, Liang Wei Keng/Wang Chang. Kemenangan ini sekaligus menjaga asa Fajar/Fikri mempertahankan gelar juara turnamen BWF World Tour Super 1000 tersebut.

Bermain di Olympic Sports Centre, Changzhou, Tiongkok, Sabtu (25/7/2026), Fajar/Fikri harus bekerja keras sebelum menang lewat rubber game dengan skor 21-19, 14-21, 21-19.

Hasil tersebut membawa pasangan peringkat kedua dunia itu melaju ke final kedua secara beruntun setelah sebelumnya menjadi juara Japan Open 2026.

Fajar Bersyukur Lewati Laga Sulit Fajar mengakui pertandingan melawan Liang/Wang tidak berjalan mudah. Selain menghadapi pasangan unggulan tuan rumah, mereka juga harus bermain di bawah tekanan ribuan pendukung lawan.

"Pertama-tama saya bersyukur, terima kasih atas doa dan dukungannya. Yang pasti tidak mudah melawan pasangan nomor satu China di rumahnya sendiri dengan dukungan yang luar biasa. Tapi itu tidak mengendurkan semangat kami untuk bisa terus melangkah jauh," kata Fajar dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (25/7/2026).

Ungkap Momen Kritis di Gim Penentuan Fajar mengungkapkan dirinya dan Fikri sempat berada dalam situasi sulit pada gim ketiga.

Setelah unggul 13-8, Liang/Wang mampu bangkit hingga menyamakan skor menjadi 19-19. Menurut Fajar, kondisi lapangan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kehilangan momentum.

"Di gim ketiga setelah interval kami sudah unggul 13-8, tapi karena posisi lapangannya kalah angin, kami merasakan tekanan yang sangat berat. Mau bertahan atau menyerang sama-sama sulit. Akhirnya mereka bisa bangkit dan mengejar. Setelah poin-poin kritis, kami mencoba tidak mau kalah. Kami terus berusaha satu demi satu hingga akhirnya bisa menang," ujar Fajar.

Fikri: Mereka Punya Mental Luar Biasa Muhammad Shohibul Fikri menilai Liang/Wang tampil jauh lebih baik dibandingkan pertemuan terakhir di Japan Open 2026.