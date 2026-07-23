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Andika Rachmansyah
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.21 WIB

Tumbangkan Duet Jepang, Fajar/Fikri Melaju ke Perempat Final China Open 2026

Ganda putra Indonesia Fajar/Fikri di China Open 2026. (Dok. PBSI) - Image

Ganda putra Indonesia Fajar/Fikri di China Open 2026. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, melaju ke babak perempat final China Open 2026. Kepastian itu didapat setelah mereka mengalahkan pasangan Jepang, Takumi Nomura/Yuichi Shimogami.

Fajar/Fikri tampil menyengat dalam pertandingan yang berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Tiongkok, Kamis (23/7/2026) sore WIB. Pasangan nomor dua dunia itu menang atas Nomura/Shimogami dalam dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-11.

Pasca pertandingan, Fajar sangat bersyukur bisa meraih kemenangan bersama Fikri di babak 16 besar China Open 2026. Meski menang dua gim langsung, ia menyebut kondisi angin yang kencang menjadi salah satu rintangan yang perlu mereka hadapi dalam laga tersebut.

“Kondisi lapangan satu sangat berbeda dengan lapangan dua kemarin. Arah angin di sini benar-benar kencang. Di gim pertama kami menang angin, strateginya bagaimana kami harus menurunkan bola tapi banyak terlalu hati-hati jadi cukup sulit juga untuk mengambil keunggulan,” kata Fajar dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (23/7).

“Gim kedua kami kalah angin, kami mencoba mengubah pola dengan bermain panjang-panjang dan ternyata bisa nyaman mengontrol permainan,” sambungnya.

Ganda putra andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu nyaris terpeleset di gim pertama. Namun untungnya, Fikri berhasil menyudahi perlawanan sengit yang diberikan Nomura/Shimogami.

“Di poin terakhir gim pertama itu saya coba fokus saja ketika rally panjang, membaca pergerakan dan membaca arah bola sehingga bisa mengeksekusi sentuhan dengan baik,” tutur Fikri.

Di babak perempat final, Fajar/Fikri akan menghadapi pemenang dari laga antara Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) vs Kang Min Hyuk/Ki Dong Ji (Korea Selatan). Mereka menegaskan siap untuk menghadapi siapa pun, namun fokus utamanya saat ini adalah pemulihan kondisi fisik.

“Kedua pasangan ini mempunyai permainan yang sangat bagus tapi siapapun lawannya kami mau fokus mempersiapkan diri terutama dari kondisi fokusnya yang saya merasa belum terlalu in. Semoga besok semakin membaik,” tegas Fajar.

Sejauh ini, sudah ada dua wakil Indonesia yang mengamankan tiket perempat final. Selain Fajar/Fikri, ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum juga sukses melaju ke babak tersebut setelah menumbangkan pasangan Amerika Serikat, Lauren Lam/Allison Quynh Lee, lewat pertempuran tiga gim dengan skor akhir 17-21, 21-11, 21-19.

Editor: Hendra
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