Putri KW Lakukan Comeback Sensasional! Paksa Wang Zhi Yi Angkat Koper dari Japan Open 2026

Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, menang atas Wang Zhi Yi di babak perempat final Japan Open 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mengamankan tiket semifinal Japan Open 2026. Kepastian itu didapat setelah Putri KW melakukan comeback sensasional melawan unggulan kedua asal Tiongkok, Wang Zhi Yi.
Putri KW secara mengejutkan bungkam Wang Zhi Yi lewat pertarungan tiga gim dengan skor 9-21, 21-17, 21-4. Duel tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Jumat (17/7/2026).
Kemenangan ini terasa spesial bagi Putri KW. Karena untuk pertama kalinya ia mampu mengalahkan Wang Zhi Yi setelah tujuh sebelumnya selalu gagal melewati rintangan pemain top dunia tersebut.
"Alhamdulillah rasanya lega karena akhirnya bisa menang dari Wang Zhi Yi. Biasanya saya paling bagus hanya bisa ambil satu gim lalu hilang di gim penentuan kalau melawan dia, An Se Young atau Akane tapi hari ini bisa menang jadi sangat senang," kata Putri KW dalam keterangan PBSI, Jumat (17/7/2026).
Putri KW mengakui sempat kesulitan mengembangkan permainan pada gim pertama. Ia baru mendapatkan ritme permaiannnya pada gim kedua setelah mendapat arahan dari pelatih untuk meningkatkan intensitas permainannya.
"Di gim pertama Wang Zhi Yi bermain sangat baik, tekanannya terasa dan saya banyak kagok dengan pengembalian-pengembalian dia," ujarnya.
"Masuk gim kedua saya coba mengimbangi dan pelatih mengingatkan untuk terus menaikkan hawa mainnya, itu tidak terlalu terlihat di gim pertama jadi saya lebih fokus ke hal itu tanpa banyak berpikir hasil. Pelan-pelan mulai dapat ritmenya, rallynya dan bisa unggul," tambah Putri KW.
Lebih lanjut, Putri KW mengungkap kunci kebangkitannya atas Wang Zhi Yi. Menurutnya, kunci kebangkitannya terletak pada kemampuan menjaga fokus sepanjang pertandingan, meski harus menguras banyak tenaga menghadapi reli-reli panjang.
"Salah satu faktor terpenting memang di fokus pikirannya. Tidak boleh hilang atau lepas sedikitpun jadi tadi coba bertahan dan memang sangat melelahkan sesudahnya. Tapi hasil ini menjadi sangat penting untuk menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya," papar Putri KW.
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