Jelang Torneo VI Nations U-17 2026, Timnas Futsal Indonesia U-17 Raih Kemenangan di Spanyol

JawaPos.com - Timnas Futsal U-17 Indonesia membawa modal positif menjelang tampil di ajang Torneo VI Nations U-17 2026 yang berlangsung di Spanyol.

Skuad muda Garuda sukses meraih kemenangan 4-2 atas tim futsal lokal Spanyol dalam laga uji coba yang digelar sebagai bagian dari persiapan menghadapi turnamen internasional tersebut.

Hasil ini menjadi suntikan kepercayaan diri bagi para pemain sebelum menghadapi lawan-lawan kuat di fase grup.

Timnas Futsal U-17 Indonesia saat ini berada di Spanyol untuk mengikuti Torneo VI Nations U-17 2026, sebuah turnamen yang mempertemukan enam negara dengan tradisi futsal yang kuat.

Indonesia tergabung di Grup A bersama tuan rumah Spanyol dan Brasil. Sementara itu, Grup B dihuni oleh Prancis, Portugal, dan Maroko.

Kompetisi ini menjadi kesempatan berharga bagi para pemain muda Indonesia untuk mengukur kemampuan mereka melawan tim-tim terbaik di level usia U-17.

Kemenangan atas tim lokal Spanyol menunjukkan bahwa proses persiapan yang dilakukan tim berjalan cukup baik. Meski hanya berstatus laga uji coba, hasil tersebut tetap memberikan gambaran positif mengenai kesiapan skuad sebelum memasuki pertandingan resmi.

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Timnas Futsal U-17 Indonesia dalam turnamen ini ditangani langsung oleh pelatih asal Spanyol, Hector Souto. Kehadiran Souto diharapkan dapat membantu para pemain memahami karakter permainan futsal modern sekaligus meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan.