MotoGP: KTM Masih Cari Penyebab Mesin Mati Mendadak, Motor RC16 Pedro Acosta Hilang Tenaga

JawaPos.com - KTM menghadapi dilema pada jeda musim panas MotoGP 2026. Pabrikan asal Austria itu masih berusaha mengungkap penyebab mesin RC16 yang beberapa kali mati mendadak.

Masalah tersebut pertama kali muncul di Grand Prix Catalunya, Mei silam. Motor RC16 milik Pedro Acosta tiba-tiba kehilangan tenaga. Alex Marquez yang berada tepat di belakang tidak sempat menghindar, sehingga menabrak motor Acosta.

Gangguan serupa kembali terjadi pada GP Belanda di Assen, akhir Juni lalu. Hingga kini, mereka belum menemukan penyebab pastinya.

“Situasinya tidak mudah, ada sesuatu yang salah di dalam mesin kami,” kata Direktur Motorsport KTM Pit Beirer kepada Sky Italia.

Demi alasan keselamatan, Beirer mengkonfirmasi KTM telah menarik beberapa mesin dari alokasi pembalap.

“Kami tahu masih ada risiko pada beberapa komponen. Masalah ini harus diselesaikan. Ada beberapa mesin yang terpaksa tidak kami gunakan lagi demi keselamatan,’’ ujarnya,

Kini, masalah reliabilitas itu membuat alokasi mesin KTM semakin menipis. Pedro Acosta dan Brad Binder tercatat telah memakai enam dari total delapan mesin yang dialokasikan sepanjang musim 2026. Karena itu, KTM ingin memanfaatkan jeda musim panas untuk melakukan investigasi lebih mendalam.