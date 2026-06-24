Ducati Perpanjang Kontrak Marc Marquez Hingga 2028, Jadi Bagian Era Baru Mesin 850 cc

Marc Marquez memimpin FP2 MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, sementara Pedro Acosta membawa KTM menempel ketat Ducati di posisi tiga besar. (Instagram/@marcmarquez93)
JawaPos.com - Marc Marquez resmi memperpanjang kontraknya bersama Ducati Lenovo Team hingga akhir musim 2028. Keputusan ini memastikan Marquez tetap menjadi bagian dari saat MotoGP memasuki era baru mesin 850cc dan ban Pirelli mulai 2027.
“Saya tetap mengenakan seragam merah. Saya benar-benar senang dengan kesepakatan baru ini dengan Tim Ducati Lenovo dan untuk terus menjadi bagian dari keluarga ini,’’ kata Marquez seperti dikutip Crash.
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Marquez yang menyamai rekor tujuh gelar kelas utama milik Valentino Rossi, sempat menghadapi ketidakpastian akibat cedera bahu yang dialaminya di Mandalika musim lalu. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi mengenai durasi kontrak barunya bersama Ducati.
Meski demikian, pembalap berusia 34 tahun itu akhirnya menyepakati kontrak berdurasi dua tahun. Durasi yang membuatnya tetap mengenakan warna merah Ducati hingga setidaknya akhir musim 2028. Pengumuman resmi dilakukan setelah berbagai kesepakatan komersial MotoGP diselesaikan.
Pada era baru MotoGP 850cc, Marquez diproyeksikan akan bertandem dengan sesama pembalap Spanyol, Pedro Acosta yang diperkirakan bergabung dengan tim pabrikan Ducati.
Keputusan memperpanjang kontrak Marquez tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan teknis.
Di tengah meningkatnya performa tim Aprilia Racing dan gangguan akibat masalah saraf radial yang sempat dialaminya, Marquez tetap menunjukkan kecepatan kompetitif. Setelah menjalani operasi lanjutan, ia meraih kemenangan ganda di Hungaria dan kembali menang di Brno.
Hasil tersebut, ditambah absennya Marco Bezzecchi, membuat Marquez memangkas jarak di klasemen kejuaraan dunia menjadi sekitar 40 poin menjelang seri Assen. Marquez juga telah menjajal motor Ducati spesifikasi 850cc dalam tes pascamusim di Brno.
‘’Ducati telah memberikan kepercayaan penuh sejak saya bergabung, dan hubungan yang dibangun berdasarkan kerja keras serta kepercayaan menjadi alasan utama saya untuk bertahan,’’ jelasnya.
Marquez menegaskan bahwa ia masih memiliki ambisi besar di MotoGP. ‘’Dan saya percaya Ducati merupakan tempat terbaik untuk mewujudkannya,’’ ujarnya.
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