Timnas Padel Indonesia Uji Kekuatan Kazakhstan Sebagai Persiapan Menuju Asian Games 2026

JawaPos.com - Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) terus bermanuver dalam mematangkan Timnas Padel Indonesia menjelang Asian Games 2026. Teranyar, mereka menggelar laga uji coba melawan Kazakhstan di Rana Grounds, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).

Dalam laga uji coba tersebut, Timnas Padel Indonesia menurunkan empat pasangan yang terbagi satu putri dan tiga putra. Ganda putri dimainkan duet Beatrice Gumulya/Novela Rezha, sementara ganda putra Bryan Husin/Irfandy Hendrawan, Edison Alvin/Giorgio Soemarno, dan Afullah Paul/Valentinus Adyasmaka.

Mochtar Sarman selaku Wakil Ketua Umum I PBPI mengungkapkan bahwa pihaknya menggelar agenda tersebut karena memanfatkan momentum. Sebab kebetulan, Timnas Kazakhstan sedang berada di Jakarta setelah melakoni turnamen internasional bertajuk FIP Bronze Jakarta 2026 yang telah berakhir pada Minggu (12/7) kemarin.

“Kebetulan tim Kazakhstan sedang berada di Indonesia untuk mengikuti FIP Bronze. Kami rasa ini kesempatan yang baik ya, untuk sekalian kita uji coba timnas kita juga sudah dipilih. Kita coba tes, kira-kira nanti di Asian Games seperti apa. Jadi ini sparring, saya rasa ini cukup bagus ya, kita harus sering-sering begini nih sebenarnya,” terang Mochtar kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Mochtar mengungkapkan bahwa PBPI telah mengunci nama-nama yang akan memperkuat Timnas Padel Indonesia di Asian Games 2026. Hanya saja ia belum bisa mengungkap siapa saja atlet Tanah Air yang akan diberangkatkan ke Jepang.

Bicara peta persaingan di Asian Games 2026, Mochtar menilai Qatar dan Kuwait akan menjadi pesaing kuat. Namun di satu sisi, ia cukup yakin dengan kekuatan Timnas Padel Indonesia.

“Kalau di Asia memang kita punya banyak saingan yang bagus-bagus ya, khususnya dari Kuwait, dan Qatar. Tapi dari Asia Tenggara sendiri kami cukup confident-lah kita bisa melawan. Nah kembali lagi sekarang, pelatih yang sedikit berbeda, kita sudah punya coaching baru ya. Semoga kita bisa melebihi apa yang kita dapatkan di Piala Asia tahun lalu,” tutur dia.

Adapun terkait target, PBPI, kata dia tidak mengusung target besar untuk tim putra. Namun untuk tim putri dipatok target minimal meraih medali perunggu Asian Games 2026.